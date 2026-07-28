Em meio ao caos, Itália escolhe novo técnico para tentar reerguer seleção

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A Itália anuncia Roberto Mancini, de 61 anos, como novo técnico da seleção. A decisão vem após uma semana conturbada, marcada pela saída de Maldini e Leonardo da direção da FIGC e a recusa de Pirlo. Mancini, campeão da Euro 2020, retorna em meio à crise administrativa para o próximo ciclo de Copa.

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Após uma semana turbulenta, a Itália anunciou o novo técnico da seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo: Roberto Mancini. A volta do experiente treinador de 61 anos foi oficializada nesta terça-feira, 28, junto com a saída de Maldini e Leonardo da direção da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

A Itália vive em crise administrativa e, consequentemente, futebolística há anos. Porém, os últimos tempos estão ainda mais conturbados. Em busca de uma renovação, a FIGC contratou em julho deste ano os ex-jogadores Paolo Maldini como diretor de futebol e Leonardo como assessor. Eles tinham a função de achar um substituto para Gennaro Gattuso, técnico que pediu demissão após não conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Os dirigentes conversaram com Carlo Ancelotti – antes dele assumir o Brasil – e, mais recentemente, com Pep Guardiola. Ambos disseram não, obrigando-os a procurarem uma terceira opção. Eles, então, chegaram ao nome de Andrea Pirlo que, segundo o jornalista Fabrizio Roamano e o periódico Corriere dello Sport, aceitou a proposta oferecida pelos ex-jogadores para comandar a Itália. Porém, Pirlo foi descartado pelo Presidente da FIGC, Giovanni Malagò, por ter um contrato publicitário com a empresa russa de apostas esportivas Fonbet.

Em meio ao caos, Malagò anunciou Mancini nesta terça-feira. Três anos após ter dirigido a tetracampeã do mundo, ele volta como o técnico vencedor do último título da seleção, a Eurocopa de 2020. Em função dessa escolha, Paolo Maldini e Leonardo pediram para sair de seus cargos após 16 dias nas funções. Claudio Ranieri será o novo diretor da FIGC.

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Mancini comandou a Itália entre 2018 e 2023 e, apesar do título europeu, ele não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo. Após sua saída da Azzurra, ele treinou a seleção da Arábia Saudita entre 2023 e 2024 e o Al-Sadd na temporada passada. Em seu último trabalho, o treinador conquistou o Campeonato Catari.