Em meio a privatização, Bruno Covas anuncia R$ 43 milhões para Interlagos

A prefeitura de São Paulo conseguiu uma verba de 43 milhões de reais com o Ministério do Esporte para fazer obras no autódromo de Interlagos. É o que garante o prefeito da cidade Bruno Covas, que compareceu ao GP do Brasil e afirmou que o acordo foi fechado neste domingo. O anúncio acontece em meio à discussão da venda do espaço para o poder privado.

“Vamos fazer obras de cobertura da área de paddock e reforma dos boxes de Interlagos. A prefeitura trabalha para garantir boas condições para os eventos em Interlagos independente do processo de venda. Vamos deixar o autódromo ainda mais moderno e informatizado”, explicou o prefeito.

Para Bruno Covas, a venda já deveria ter acontecido, já que foi uma promessa de campanha de João Doria, candidato ao governo municipal em 2016 – Covas assumiu a prefeitura após Doria decidir concorrer ao cargo de governador este ano. A venda iminente não impede que novos investimentos sejam feitos em Interlagos. “A prefeitura vai continuar a tratar do autódromo e de seus eventos enquanto for a detentora do espaço”