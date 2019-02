Em má fase no São Paulo, Piris não é chamado por Arce

Por AE

Assunção – Emerson Leão tem reclamado bastante do desfalque de Lucas, que foi convocado pela seleção brasileira. Nesta sexta-feira, ele teve pelo menos uma boa notícia. Francisco Arce preferiu deixar o lateral-direito Iván Piris de fora da convocação da seleção do Paraguai para o amistoso de quarta-feira contra o Panamá, em Assunção. Na quinta, o clube paulista enfrenta o Guaratinguetá.

O jogador contratado pelo São Paulo em meados do ano passado era nome recorrente na lista de convocados do Paraguai deste a Copa América. Em má fase, o jogador falhou feio no gol de empate do Bragantino, na quarta-feira, e não vem agradando na lateral tricolor. Arce, que não concedeu entrevista, não explicou os motivos da ausência de Piris.

Outro paraguaio que joga no Brasil e era seguidamente convocado pelo Paraguai, o meia Wilson Pitoni, do Figueirense, está voltando de lesão e também não foi chamado.

Confira a lista de convocados por Arce:

Goleiros – Justo Villar (Estudiantes-ARG), Diego Barreto (Cerro Porteño-PAR) e Joel Silva (Guaraní-PAR).

Defensores – Carlos Bonet (Libertad-PAR), Paulo Da Silva (Zaragoza-ESP), Antolín Alcaraz (Wigan-ING), Miguel Samudio (Libertad), Tomás Bartomeus (Guaraní), Pablo Aguilar (Luqueño-PAR), Julio Manzur (Guaraní).

Meias – Cristian Riveros (Kayserispor-TUR), Osvaldo Martínez (Monterrey-MEX), Jonathan Santana (Libertad), Reinaldo Ocampo (Sol de América-PAR), Víctor Ayala (Libertad), Víctor Cáceres (Libertad), Jorge Mendoza (Guaraní) e Eric Ramos (Rubio Ñu).

Atacantes – Nelson Haedo Valdez (Rubin Kazan-RUS), Lucas Barrios (Borussia Dortmund-ALE), Edgar Benítez (Cerro Porteño), José Ortigoza (Sol de América) e Rodolfo Gamarra (Libertad).