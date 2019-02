Em jogo matinal, Palmeiras vence XV com gol no fim

O Palmeiras não teve uma grande atuação, mas venceu o XV de Piracicaba por 1 a 0, no Allianz Parque, em jogo antecipado para às 11h por causa das manifestações contra o governo da presidente Dilma Rousseff, programadas para o período da tarde. Os mais de 26.000 torcedores que acordaram cedo para ir ao estádio esperavam uma reação da equipe que perdeu o clássico para o Santos no meio de semana, mas um belo gol do volante Gabriel aos 39 minutos da segunda etapa foi o único momento de euforia dos palmeirenses.

O gol do Palmeiras só chegou quando a equipe da capital tinha um jogador a mais em campo – o volante Tony foi expulso aos 19 minutos do segundo tempo após acertar um carrinho por trás no jovem Gabriel Jesus e receber o segundo cartão amarelo. Gabriel aproveitou sobra de escanteio e chutou forte de fora da área, no canto direito do goleiro Roberto.

A vitória aproxima o Palmeiras da vaga nas quartas de final do Paulista: líder com folga do Grupo B, o time chegou a 21 pontos, contra 12 do segundo colocado Botafogo de Ribeirão Preto. O terceiro colocado é a Portuguesa, com apenas dez. No próximo domingo, o Palmeiras visitará o São Bernardo, às 17 horas (de Brasília). No mesmo dia e horário, o XV de Piracicaba, com dez pontos e fora da zona de classificação do grupo D, recebe o São Bento.

(Com Gazeta Press)