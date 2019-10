Em jogo de dez gols, Liverpool elimina Arsenal da Copa da Liga Inglesa

O Liverpool venceu o Arsenal nos pênaltis nesta quarta-feira 30, no estádio Anfield Road, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Com as duas equipes jogando com times mistos, o clássico precisou ser decidido nas penalidades depois de um empate com placar surpreendente de 5 a 5 no tempo regulamentar.

O time da casa abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, com gol contra do zagueiro Shkodran Mustafi, mas viu os adversários virarem o jogo para 3 a 1, com um gol do volante Lucas Torreira e dois do atacante brasileiro Gabriel Martinelli. Ainda no primeiro tempo, o meia James Milner diminuiu a vantagem ao marcar de pênalti.

O Arsenal, porém, manteve os dois gols de diferença no início da segunda etapa, quando o lateral Maitland-Niles deixou sua marca, mas o meia Oxlade Chamberlain voltou a diminuir o placar para o Liverpool. O ritmo das equipes não caiu com o passar do tempo e o marcador foi novamente empatado assim que o atacante Divock Origi anotou um belo gol para os donos da casa. O Arsenal não sentiu o gol e ficou na frente, em 5 a 4, com gol do meia Joe Willock. Quando o jogo parecia definido, Origi apareceu novamente e empatou a partida nos acréscimos.

O Liverpool superou os rivais nos pênaltis, por 5 a 4, depois do meia Dani Ceballos parar no goleiro Caoimhín Kelleher na penúltima cobrança do Arsenal. O time comandado por Jürgen Klopp agora enfrentará o Oxford United, da terceira divisão, nas quartas de final.