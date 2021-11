Em Interlagos, LeClerc e Sainz batem bola antes de treino livre

No primeiro dia do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, os pilotos Charles LeClerc e Carlos Sainz, da Ferrari, resolveram “bater uma bolinha” antes da primeira sessão de treinos livres, no Autódromo de Interlagos. Pouco antes de serem chamados pela equipe, ambos foram para os boxes e exercitaram seus dotes futebolísticos.

Os jornalistas presentes correram para registrar a troca de passes entre os pilotos monegasco e espanhol. LeClerc e Sainz estão, respectivamente, em sexto e sétimo lugares na classificação do campeonato mundial, sendo que o primeiro subiu três vezes ao pódio e o segundo, apenas uma – nenhum deles venceu uma corrida ainda nesta temporada.

Amanhã já será disputada a classificação. Isso porque a prova paulista foi escolhida pela F1 como uma das três a receber o novo formato de definição do grid de largada, com a “Sprint Qualifying” (“Sprint Race”), que vale uma vaga no grid da corrida de sábado, que por sua vez forma o grid da corrida de domingo, às 14h, de acordo com as posições de chegada.