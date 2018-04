Em derrota inédita, Brasil é eliminado pela Colômbia na Copa Davis

O Brasil perdeu por 3 a 2 para a Colômbia e foi eliminado da Copa Davis na segunda rodada do Grupo I do Zonal Americano. No duelo decisivo disputado em piso duro, em Barranquilla, na noite de sábado, João Pedro Sorgi foi superado por Alejandro González por 2 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/0), em 2h04.

Os países terminaram a sexta-feira empatados em 1 a 1 e o Brasil chegou a ficar em vantagem no sábado com a vitória de duplas. Marcelo Melo e Marcelo Demoliner bateram Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 7/6 (7/5) e 6/4, em 1h44 de partida.

Thiago Monteiro teve então a oportunidade de fechar o confronto em 3 a 1, mas não conseguiu vencer o tenista Daniel Galán, de 21 anos. O tenista número 1 do Brasil perdeu por duplo 6/3, em 1h23 de partida.

O Brasil optou então por colocar João Pedro Sorgi, de 24 anos e 359º do ranking mundial em quadra no quinto e decisivo. Os colombianos escolheram pelo experiente Alejandro González, de 29 anos e número 305 do mundo, que se impôs em quadra e alcançou a vitória.

Foi a primeira vez após oito confrontos que o Brasil perdeu para a Colômbia na Davis. Também, desde 2004, que o País não perdia um confronto do Zonal da competição. Os colombianos agora voltam à competição entre os dias 14 e 16 de setembro, quando disputarão os playoffs para o Grupo Mundial.

