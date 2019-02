Em data especial, Navarro espera comemorar em amistoso contra EUA

Em sua 200partida pela seleção espanhola masculina de basquete, o ala-armador Juan Carlos Navarro quer triunfar sobre os Estados Unidos, nesta terça-feira, em amistoso realizado no ginásio Palau Sant Jordi. Atuando no mesmo local em que defende o Barcelona, o atleta afirmou que espera sair vitorioso do embate com os norte-americanos e destacou a qualidade da equipe comandada pelo técnico Mike Krzyzewski.

‘Eles reuniram um grupo de jogadores vencedores e está claro que vão aos Jogos Olímpicos de Londres para buscar a medalha de ouro. Nós também queremos esta medalha e temos o sentimento de que nada é impossível, mesmo reconhecendo que será muito complicado’, disse Navarro em entrevista divulgada pelo jornal espanhol ‘As’ nesta terça-feira.

Jogador da NBA entre 2007 e 2008, quando defendeu o Memphis Grizzlies, o ala-armador destacou que a seleção norte-americana não possui um único líder. Contando com Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant e Carmelo Anthony, o time comandado por Krzyzewski superou a Argentina por 86 a 80 no último domingo.

‘Por sua qualidade, podem trocar (de líder) a cada jogo. Contra a Argentina, foi Kevin Durant’, analisou o espanhol, que ainda comentou sobre os destaques da seleção de seu país. ‘Temos nossas referências no garrafão: Pau e Marc Gasol. No entanto, os outros jogadores também podem ser referência em determinado momento’, encerrou.