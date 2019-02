Em casa, Atlético vai para o tudo ou nada contra argentinos

1. Ronaldinho Gaúcho zoom_out_map 1/9 (Reinaldo Canato/VEJA)

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2004 e 2005, o craque entrou em decadência depois disso: perdeu espaço na seleção, pouco fez no Milan e, em seu retorno ao Brasil, viveu mais baixos que altos com a camisa do Flamengo, de onde saiu escorraçado e tachado pela torcida como mercenário. Há um ano no Atlético-MG, ele é o líder da equipe que está encantando na Libertadores, com passes certeiros e até marcando gol de cabeça, como na vitória sobre o São Paulo no Morumbi, no primeiro jogo das oitavas de final.

2. Jô zoom_out_map 2/9 (Bruno Cantini/VEJA)

O atacante surgiu como craque no Corinthians e foi cedo para a Europa, mas não se firmou - defendeu CSKA, Manchester City, Everton e Galatasaray. Voltou ao Brasil em 2011, para defender o Internacional, e também não empolgou ninguém, à exceção dos sites de fofoca por causa de suas festas de arromba. No Atlético, parece ter se reencontrado e foi um dos destaques do massacre contra o São Paulo, com três gols. Jô conseguiu até voltar à seleção e fez parte do elenco vencedor da Copa das Confederações, marcando dois gols no torneio.

3. Pierre zoom_out_map 3/9 (Bruno Cantini/VEJA)

Pierre trocou o Paraná Clube pelo Palmeiras no começo de 2007, numa contratação por atacado puxada pelo técnico Caio Júnior - mas, dos cinco jogadores que chegaram, foi o único que caiu nas graças da torcida alviverde. Mas seguidas lesões e problemas particulares o deixaram em maus lençóis com Luiz Felipe Scolari, que não se opôs a sua troca pelo rechonchudo Daniel Carvalho. No Atlético, Pierre recobrou a autoestima e voltou a ser um volante brigador, que consegue desarmar sem cometer muitas faltas e comemora cada bola afastado como se fosse um gol - um delírio para uma torcida que adora jogadores raçudos.

4. Leonardo Silva zoom_out_map 4/9 (Daniel Oliveira/Fotoarena/VEJA)

Até chegar ao futebol mineiro, em 2009, o zagueirão de 1,92 metro acumulou um extenso e pouco notável currículo: América do Rio, Brasiliense, Bahia, Palmeiras, Portuguesa, Juventude, Al Wahda, nos Emirados Árabes, e Vitória. Só no Cruzeiro é que passou a ser reconhecido como um zagueiro de ponta - e sua transferência para o Atlético, no começo de 2011, provocou um terremoto em Belo Horizonte. Ao lado de Réver, que tem a mesma altura, Leonardo Silva domina o jogo na área atleticana e ainda colabora no ataque, e, aos 34 anos, vê de longe os tempos em que era visto como um jogador mediano.

5. Diego Tardelli zoom_out_map 5/9 (Ivan Pacheco/VEJA)

Um dos melhores em campo nos jogos contra o São Paulo, especialmente nos 4 a 1 de Belo Horizonte, o atacante formado no tricolor paulista reafirmou neste ano sua ligação afetiva com o Atlético - que foi o único time onde efetivamente brilhou, já que suas passagens pelo próprio São Paulo e por Flamengo, PSV, Betis, Anzhi e Al Gharrafa foram pouco relevantes e marcadas por problemas extracampo - ele ficou conhecido desde jovem por apreciar a vida noturna. De volta ao time desde o começo do ano, reencontrou o bom futebol, é idolatrado pela torcida e sonha em voltar à seleção brasileira.

6. Richarlyson zoom_out_map 6/9 (Ivan Pacheco/VEJA)

O polivalente jogador, que pode jogar de zagueiro, lateral-esquerdo, volante ou até meia, chegou ao Atlético-MG em 2011, depois de uma passagem de seis anos no São Paulo marcada por altos e baixos - era um dos jogadores preferidos do técnico Muricy Ramalho, mas não conseguiu se firmar após sua saída e ainda era hostilizado pelos torcedores com cantos homofóbicos. Depois de um começo titubeante no Atlético, firmou-se como um dos principals jogadores da equipe.

7. Josué zoom_out_map 7/9 (Bruno Cantini/VEJA)

Um dos ídolos do São Paulo campeão da Libertadores e do Mundial em 2005, Josué sumiu do mapa depois da Copa do Mundo de 2010, onde amargou a reserva de Felipe Melo e quase não teve chances de jogar. Estava no Wolfsburg, da Alemanha, quase esquecido pelos brasileiros, mas Cuca - que o treinou no Goiás em 2004 - lembrou-se dele e o chamou para reforçar a marcação. Tem ficado na reserva, mas corresponde sempre que entra.

8. Rosinei zoom_out_map 8/9 (Bruno Cantini/VEJA)

O meia foi revelado no Corinthians campeão brasileiro de 2005 como um "faz-tudo", que poderia jogar como armador, volante ou mesmo lateral. Saiu no meio da campanha do rebaixamento para a Série B e teve passagens discretas pelo América do México e pelo Murcia, da Espanha, assim como no Internacional. Chegou ao Galo no começo do ano e vem tendo boas participações - apesar de ter pisado na bola no jogo de volta contra o São Paulo, quando reagiu a uma provocação de Carleto e acabou expulso depois de dar um tapa no rosto do lateral adversário.