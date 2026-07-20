Em busca de um novo técnico, membros da Federação Italiana de Futebol se reúnem com Guardiola

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Dirigentes da Federação Italiana de Futebol se reuniram com Pep Guardiola em Barcelona para apresentarem o projeto de comandar a seleção tetracampeã. Nomes como Paolo Maldini e Leonardo participaram da força-tarefa para convencer o técnico, visto como “opção dos sonhos” após deixar o Manchester City.

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Membros da Federação Italiana de Futebol se reúnem com Pep Guardiola para convencer o espanhol a comandar a seleção tetracampeã do mundo. De acordo com o jornal italiano Sky Sports, os dirigentes italianos viajaram até Barcelona para apresentar o projeto do novo ciclo ao ex-técnico do Manchester City.

Segundo o jornal italiano, os ex-jogadores Paolo Maldini (diretor técnico da Itália) e Leonardo (assessor de Maldini) participaram da reunião e fizeram parte da força-tarefa para convencer Guardiola a assumir a Itália. Maldini e Leonardo passaram a integrar a Federação Italiana de Futebol em julho deste ano e são responsáveis pela reformulação da seleção, após a equipe ficar fora de três Copas do Mundo.

Opção dos sonhos

Guardiola é entendido como uma opção dos sonhos para seleção italiana. O espanhol chegou a ser ventilado na seleção inglesa, porém essa possibilidade ficou mais distante nos últimos dias. Segundo os jornalistas Fabrizio Romano e Matt Lawton, correspondente do The Times, Thomas Tuchel deve permanecer no comando da Inglaterra até a próxima Eurocopa, em 2028.

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Livre no mercado, Guardiola virou alvo da Itália. A disponibilidade do treinador, porém, não é o único motivo para ele ter sido procurado pela seleção europeia. Além dos diversos títulos no Barcelona e Bayern de Munique, seu desempenho em sua última equipe, o Manchester City, é impecável.

Nos Citizens, ele passou 10 anos e conquistou 20 troféus. O espanhol chegou em julho de 2016 no clube e entre os principais títulos estão seis do Campeonato Inglês, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa, uma Uefa Champions e um Mundial de Clubes.

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Além disso, Guardiola tem uma ligação com o futebol italiano: como jogador, ele passou por times como Brescia e Roma. Esta, porém, seria a primeira vez do treinador à frente de uma seleção, um projeto completamente se for comparado a um clube.