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Esporte

Em busca de um novo técnico, membros da Federação Italiana de Futebol se reúnem com Guardiola

A seleção europeia está em processo de reformulação após ficar fora de três Copas do Mundo

Por Gabriel Bussolotti Silveira 20 jul 2026, 15h02
Pep Guardiola
Pep Guardiola (Martin Rickett/PA Images/Getty Images)
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Em busca de um novo técnico, membros da Federação Italiana de Futebol se reúnem com Guardiola Priorizar nos meus resultados Google

Membros da Federação Italiana de Futebol se reúnem com Pep Guardiola para convencer o espanhol a comandar a seleção tetracampeã do mundo. De acordo com o jornal italiano Sky Sports, os dirigentes italianos viajaram até Barcelona para apresentar o projeto do novo ciclo ao ex-técnico do Manchester City.

Segundo o jornal italiano, os ex-jogadores Paolo Maldini (diretor técnico da Itália) e Leonardo (assessor de Maldini) participaram da reunião e fizeram parte da força-tarefa para convencer Guardiola a assumir a Itália. Maldini e Leonardo passaram a integrar a Federação Italiana de Futebol em julho deste ano e são responsáveis pela reformulação da seleção, após a equipe ficar fora de três Copas do Mundo.

Opção dos sonhos

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Guardiola é entendido como uma opção dos sonhos para seleção italiana. O espanhol chegou a ser ventilado na seleção inglesa, porém essa possibilidade ficou mais distante nos últimos dias. Segundo os jornalistas Fabrizio Romano e Matt Lawton, correspondente do The Times, Thomas Tuchel deve permanecer no comando da Inglaterra até a próxima Eurocopa, em 2028.

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Livre no mercado, Guardiola virou alvo da Itália. A disponibilidade do treinador, porém, não é o único motivo para ele ter sido procurado pela seleção europeia. Além dos diversos títulos no Barcelona e Bayern de Munique, seu desempenho em sua última equipe, o Manchester City, é impecável.

Nos Citizens, ele passou 10 anos e conquistou 20 troféus. O espanhol chegou em julho de 2016 no clube e entre os principais títulos estão seis do Campeonato Inglês, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa, uma Uefa Champions e um Mundial de Clubes.

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Além disso, Guardiola tem uma ligação com o futebol italiano: como jogador, ele passou por times como Brescia e Roma. Esta, porém, seria a primeira vez do treinador à frente de uma seleção, um projeto completamente se for comparado a um clube.

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