Em busca de recuperação, Sport tenta voltar a vencer

Por Angela Lacerda

Recife – Após duas derrotas seguidas, o Sport recebe o Internacional neste domingo, a partir das 18h30, na Ilha do Retiro, no Recife, buscando recuperação no Brasileirão. Com apenas cinco pontos em cinco rodadas disputadas, o time pernambucano precisa da vitória para não acabar na zona de rebaixamento do campeonato.

Mas o técnico Vágner Mancini terá alguns desfalques importantes para enfrentar o Inter. Ele não poderá contar com os laterais Moacir e Renato, que se recuperam de lesões musculares, e com o meia-atacante Marquinhos Gabriel, impedido, por contrato, de atuar contra o clube gaúcho.

Já regularizado, o atacante Henrique, que foi revelado pelo São Paulo e brilhou na conquista do título do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira no ano passado, deve estrear no time pernambucano. Enquanto isso, o volante Marquinhos Paraná será improvisado na lateral direita e Willians foi escolhido para substituir Marquinhos Gabriel no meio.