Em busca da classificação, Brasil enfrenta Escócia na última rodada da fase de grupos

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A Seleção Brasileira encara a Escócia no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo, buscando a liderança. Com Neymar estreando sob Ancelotti e Raphinha lesionado, a partida define a classificação e os próximos desafios. Confira cenários, histórico e onde assistir ao confronto decisivo.

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A seleção brasileira terá seu último desafio da fase grupos da Copa do Mundo contra a Escócia nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A equipe de Carlo Ancelotti busca uma vitória que garanta a primeira colocação do grupo C e a classificação para o mata-mata. Simultaneamente, o Marrocos enfrenta o Haiti na briga pela liderança.

Para a partida contra os escoceses, Carlo Ancelotti não contará com Raphinha, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita no jogo contra o Haiti. O atacante foi substituído ainda no primeiro tempo por Rayan, que é um dos favoritos para assumir a vaga.

Quem estará à disposição do técnico italiano será Neymar. Pela primeira vez relacionado para uma partida do Mundial, o camisa 10 estava se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha direita. O jogador do Santos não atua pela seleção desde outubro de 2023 e busca estrear sob o comando de Carlo Ancelotti.

Retrospecto contra a Escócia

Brasil e Escócia se enfrentaram dez vezes na história. São oito vitórias brasileiras e dois empates com 16 gols marcados pelo Brasil e 3 pelos escoceses, sem vitórias no confronto.

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Apenas no recorte de Copa do Mundo, as seleções se enfrentaram quatro vezes na fase de grupos e houve apenas um empate em 1974, sem gols. Desde então, o Brasil dominou o confronto: venceu por 4 a 2 em 1982, 1 a 0 em 1990 e 2 a 1 em 1998. Neste último, César Sampaio marcou o gol mais rápido da seleção em Copas, aos quatro minutos do primeiro tempo.

Um amistoso em 2011, em Londres, foi o último jogo entre as equipes com dois gols de Neymar.

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Classificação

Nos primeiros jogos da fase de grupos, a seleção pentacampeã empatou em 1 a 1 com Marrocos e venceu o Haiti por 3 a 0, chegando para a última rodada com quatro pontos e três gols de saldo. A seleção marroquina tem a mesma pontuação, mas está na segunda colocação com um gol de saldo. A Escócia tem três pontos, e o Haiti, já eliminado, está zerado.

Uma vitória contra a Escócia não garante a classificação na primeira posição para o Brasil. O primeiro critério de desempate do torneio é o confronto direto. Mas Brasil e Marrocos, caso sigam com a mesma pontuação, terão a classificação determinada pelo saldo de gols. Caso siga empatado, segue-se a lista de critérios da Fifa.

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Passar em primeiro também é uma vantagem por questões logísticas. O centro de treinamento da seleção brasileira está em Nova Jersey, na costa leste dos Estados Unidos. Com a classificação em primeiro lugar, jogaria o mata-mata apenas nas cidades estadunidenses de Houston, Atlanta e Nova Jersey, em uma eventual oitavas de final e final. Porém, caso se classifique em segundo lugar, a seleção precisará viajar mais e ir para Monterrey, no México, Houston, Boston, Dallas, e voltar para a cidade onde está sua base apenas na decisão no dia 19 de julho.

Possíveis adversários

Na próxima fase do torneio, o grupo do Brasil cruza com o grupo F de Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. O primeiro colocado do grupo C, enfrenta o segundo colocado do grupo F e vice-versa. Por ora, antes do início da terceira rodada, a seleção brasileira enfrentará o Japão, se estivesse em segundo lugar, enfrentaria a Holanda. Caso termine em terceiro lugar, e entre os oito melhores da posição, pode enfrentar a Alemanha, México ou o primeiro colocado do grupo I, com França e Noruega na disputa pela liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

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