Em amistoso, Argentina goleia México com três gols de Lautaro Martinez

A Argentina não teve dificuldade para vencer o México por 4 a 0, na noite desta terça-feira 10, em amistoso realizado no estádio Alamodome, em San Antonio, nos Estados Unidos. Sem contar com Lionel Messi, o grande destaque da equipe albiceleste foi Lautaro Martinez, autor de três gols na partida.

A seleção argentina abriu o placar logo aos 17 minutos do primeiro minuto, quando o atacante da Inter de Milão recebeu na intermediária, avançou e se livrou da marcação para arrematar para as redes. Apenas cinco minutos depois, Lautaro Martinez foi acionado na área e tocou na saída do goleiro.

Aos 33, Leandro Paredes cobrou pênalti e fez mais um para a Argentina. Ainda no primeiro tempo, aos 39, Lautaro Martinez assinalou o seu terceiro na partida, acabando com qualquer esperança do México de reação e fechando o placar.

Ainda na noite desta terça-feira, o Chile foi derrotado por Honduras por 2 a 1. Em amistoso realizado em San Pedro Sula, a seleção da casa sofreu o gol de Alfonso Parot no primeiro tempo, mas chegou à vitória depois do intervalo com Alberth Elis e Hector Castellanos.

Em outro amistoso, na cidade americana de San Luis, o Uruguai saiu na frente com Brian Rodríguez balançando as redes, mas os Estados Unidos buscaram o empate por 1 a 1 com um gol de Jordan Morris em um lance de sorte e asseguraram a igualdade no confronto diante da tradicional seleção sul-americana.

(Com Gazeta Press e Estadão Conteúdo)