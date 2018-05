Eliminado, presidente do Atlético diz que ‘Sul-Americana é 2ª divisão’

O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sette Câmara, defendeu a decisão do time de enfrentar o San Lorenzo, na noite de terça-feira, no Independência, com uma formação reserva, mesmo que isso tenha pesado para a eliminação da equipe na primeira fase da Copa Sul-Americana, definida com um empate por 0 a 0. O dirigente afirmou que o torneio é a “segunda divisão” da Libertadores e atrapalharia a meta da equipe de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.

“Sem dúvida foi a melhor decisão a ser tomada. É um torneio que, em primeiro lugar, paga pior, um torneio que dá muito trabalho de logística, toda paga pelo clube. Nós temos em mira, obviamente, o Campeonato Brasileiro, como falei no dia da minha posse. É um objetivo, não é um sonho. Temos totais condições de chegar lá. Vamos enfrentar equipes que vão estar disputando outros campeonatos”, disse o dirigente em entrevista ao Fox Sports.

Sette Câmara lembrou que em 2017 o Corinthians, campeão brasileiro, e o Cruzeiro, que faturou a Copa do Brasil, foram eliminados precocemente na Sul-Americana – o time mineiro caiu na primeira fase, enquanto a equipe paulista parou nas oitavas de final.

“No ano passado, por exemplo, tanto o campeão brasileiro, o Corinthians, quanto o nosso rival de Belo Horizonte, que ganhou a Copa do Brasil, deixaram a Sul-Americana nas primeiras rodadas. O Cruzeiro saiu para o inexpressivo Nacional do Paraguai. O Corinthians saiu no decorrer do campeonato e focou no Brasileiro. Muito desse sucesso está atrelado ao condicionamento físico dos atletas”, acrescentou.

Com a queda na fase inicial da Sul-Americana, o Atlético soma duas decepções em 2018, primeiro ano da gestão de Sette Câmara, pois perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro. Criticado pelos torcedores presentes ao Independência na última terça, ele assegurou que logo será exaltado pelos atleticanos.

“Esses que estão protestando vão ser os mesmos que vão gritar o meu nome quando nós formos campeões, e vão dizer que eu estava certo. Como, aliás, já vem acontecendo em algumas situações. Lá no início, comecei a fazer uma filosofia do bom e barato, comecei a colocar as contas em dia. Hoje, eu tenho ouvido que nosso time está muito bem, apostamos em um treinador jovem, com filosofia interessante. Os resultados vão vir no médio a longo prazo”, afirmou.

Além disso, Sette Câmara prometeu que o Atlético-MG estará nas primeiras posições no Brasileirão até a parada do torneio para a disputa da Copa do Mundo. “Vejo nosso time que está em quinto ou sexto no Campeonato Brasileiro e que, antes da Copa, ele vai estar entre os três primeiros, dentro da sequência de jogos que temos”, comentou.