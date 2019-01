Roger Federer foi eliminado do Aberto da Austrália de forma surpreendente, nas oitavas de final, pelo grego Stefanos Tsitsipas, de 20 anos, com parciais de 6/7,7/6, 7/5 e 7/6, no domingo 20. O americano John McEnroe, lenda da modalidade e atualmente comentarista, declarou que a derrota do suíço expôs a ‘troca de guarda no tênis’, opinião rechaçado com firmeza por Federer.

“Ele está na frente de um microfone o tempo todo. É claro que vai dizer estas coisas. Eu amo o John (McEnroe), mas eu ouço a mesma coisa há 10 anos. Não é algo novo para mim”, rebateu o suíço.

Aos 37 anos, a idade não parece ser um problema para Federer, que ocupa a terceira colocação no ranking da ATP. Apesar da derrota para Tsitsipas, número 15, ele venceu as últimas duas edições do Grand Slam australiano.

Participação na temporada de saibro

Depois de dois anos sem participar da temporada de saibro para descansar e, também, porque os jogos neste tipo de piso são mais desgastantes, Federer confirmou que desta vez ele deseja jogar. “Estou em uma fase em que eu quero me divertir. Jogar no saibro é algo que desejo. Não vejo necessidade de ter uma longa folga outra vez”, finalizou.

Com a decisão de participar dos torneios no saibro, o suíço aumenta suas chances de chegar ao 100º título da carreira. Com 99 troféus, Federer ainda poderá alcançar o recorde mundial do americano Jimmy Connors, que tem 109.