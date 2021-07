Eliminado, Arthur Nory se diz abalado por críticas sobre ato racista

A Olimpíada de Tóquio já acabou para o ginasta brasileiro Arthur Nory. Campeão mundial da barra fixa em 2019 e medalhista de bronze do solo na Rio-2016, ele falhou nas duas únicas apresentações em que tentava buscar uma final no Japão, na madrugada deste sábado, 24. Frustrado com o resultado, Nory se disse afetado pelas críticas e ofensas constantes que sofre nas redes sociais, em alusão a um ato racista cometido por ele em 2015.

“Eu tive muito medo, fiquei muito acuado para tudo. Eu estou abrindo meu coração de verdade. Tudo o que aconteceu na minha história desde o episódio de racismo de 2015 vem à tona sempre que eu apareço. Então é um processo de amadurecimento diário, de entender e melhorar. A gente tem que buscar esses erros e melhorar. Assim como no esporte. Mas, no esporte, essa chance é só de quatro em quatro anos. Mas é aprender com isso e melhorar, para fazer diferente em Paris”, desabafou o atleta em entrevista à TV Globo após sua apresentação de solo, na qual sofreu uma queda.

O episódio a que Nory se refere aconteceu em 2015, quando ele e outros colegas de seleção gravaram vídeos com piadas racistas direcionadas ao colega Ângelo Assumpção, que é negro. Nory chegou a deletar sua conta no Twitter antes dos Jogos de Tóquio e, em nova entrevista à imprensa brasileira no Japão, disse ter sofrido depressão e síndrome de burnout, como é chamado o esgotamento mental ligado à rotina de trabalho.

“Fico sempre acuado, pensando em colocar o sorriso no rosto, brigando comigo para isso. E nestes últimos anos vêm isso muito forte, e no momento que você desabafa, assume, vem muita paulada. Venho tomando muita paulada agora e não vou mais me esconder. Vou assumir essa responsabilidade.”, disse. “Foi ano difícil, tive burnout, depressão, tive que parar um tempo, voltar, focar na barra. E estou aqui em mais uma Olimpíada. Atleta, ser humano, a gente erra.”