Elena Vesnina bate Venus Williams na primeira rodada de Wimbledon

Londres, 25 jun (EFE).- Cinco vezes campeã em Wimbledon, a americana Venus Williams caiu na primeira rodada do torneio de Wimbledon, ao perder por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3, para a russa Elena Vesnina.

A partida durou uma hora e 15 minutos e terminou com total domínio da russa, que agora enfrenta a polonesa Agnieszka Radwanska, que estreou vencendo a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3.

A última vez que Venus Williams caiu na primeira rodada do Grand Slam inglês foi em 1997. Neste ano, a americana ainda voltará às quadras do All England Tennis Club, para a disputa dos Jogos Olímpicos. EFE.