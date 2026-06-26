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Esporte

Egito x Irã na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida da última rodada do Grupo G vale a classificação para o mata-mata. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 12h59 | Atualizado em 26 jun 2026, 18h05
SEATTLE, WASHINGTON - MAY 13: A general view of Lumen Field prior to the game between San Jose Earthquakes and Seattle Sounders on May 13, 2026 in Seattle, Washington. (Photo by Olivia Vanni/Getty Images)
Estádio de Seattle vai ser o palco da partida entre Estados Unidos e Bélgica nesta segunda, 6 (Olivia Vanni/Getty Images)
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Egito x Irã na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Egito e Irã disputam uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 na virada desta sexta para o sábado, à 0h (horário de Brasília). A partida, disputada no estádio de Seattle, nos Estados Unidos, é válida pela última rodada do Grupo G.

As outras seleções da chave, Nova Zelândia e Bélgica, jogam no mesmo horário, em Vancouver, no Canadá.

 

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A configuração atual do Grupo G é a seguinte: o Egito lidera com 4 pontos. Irã e Bélgica estão com 2 pontos e 0 de saldo, mas o Irã está na frente por ter um gol a mais marcado. A Nova Zelândia é a lanterna, com um ponto somado. Desta forma, todas as seleções ainda podem se classificar.

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A seleção egípcia entra em campo precisando de apenas um empate para garantir uma classificação histórica. Em suas três participações anteriores na Copa do Mundo (1938, 1990 e 2018), o Egito nunca havia passado da primeira fase. Nesta edição, após estrear com um empate por 1 a 1 contra a Bélgica, a equipe conquistou sua primeira vitória na história do torneio ao bater a Nova Zelândia por 3 a 1.

Com dois pontos conquistados após empatar com Nova Zelândia e Bélgica, o Irã chega à última rodada com chances até de liderar o grupo. Para isso, precisa vencer o Egito e torcer para que os belgas não derrotem os neozelandeses. Além disso, uma classificação inédita pode vir mesmo com um empate hoje, desde que o outro jogo da chave também termine empatado e a Bélgica não supere os iranianos no número de gols marcados.

Além de nunca ter conseguido avançar de fase no torneio, uma possível classificação para o Irã também seria histórica pelas circunstâncias da seleção no torneio, com a guerra vivida pelo país e as restrições impostas por autoridades americanas contra a delegação iraniana, que teve que transferir sua base de Tucson, no Arizona, para Tijuana, no México. O técnico Amir Ghalenoei chegou a classificar o Irã como a seleção “mais oprimida” do Mundial.

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Como assistir ao jogo entre Egito e Irã hoje?

Egito e Irã vão se enfrentar na virada desta sexta para o sábado, à 0h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Egito: Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rabia e Fatouh; Marwan Attia e Lasheen; Mostafa Zico, Mohamed Salah e Emam Ashour; Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Irã: Beiranvand; Hajisafi, Nemati, Khalilzadeh, Kanani e Rezaeian; Mohebbi, Ezatolahi, Ghoddos e Jahanbakhsh; Mehdi Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei.

Odds para Egito x Irã:

Resultado final

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Betano: Egito (2.50) – Empate (2.60) – Irã (3.80)

Bet365: Egito (2.45) – Empate (2.62) – Irã (3.70)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia);
  • Assistentes: Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia);
  • Quarto árbitro: Yusuke Araki (Japão).
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