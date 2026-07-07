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Esporte

Egito abre 2 a 0, mas Argentina busca virada histórica para avançar às quartas

Messi perdeu pênalti, egípcios abriram 2 a 0, mas a campeã buscou a classificação nos últimos 11 minutos de jogo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 15h12 | Atualizado em 7 jul 2026, 17h47
Dois jogadores argentinos, um com a camisa 10 e outro com a 9, comemoram um gol no campo de futebol, apontando para cima. Ao fundo, torcedores e jogadores adversários de vermelho.
Lionel Messi perdeu pênalti no primeiro tempo — redimiu-se com gol do empate na segunda etapa (Elsa/Getty Images)
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A Argentina venceu o Egito em um jogo memorável de Copa do Mundo. Por 3 a 2, os atuais campeões mundiais viraram um 2 a 0 dos egípcios nos últimos minutos da partida. Yasser e Zico abriram para os faraós, enquanto Romero, Messi e Enzo Fernández marcaram pela remontada Albiceleste no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos nesta terça, 7.

No início da partida, a Argentina teve chance clara com De Paul avançando pela direita e cruzando, mas Enzo Fernández mandou para fora na cara do gol. Para aliviar a situação do jogador do Chelsea, foi marcado o impedimento no lance.

Aos 14 minutos, o Egito chocou a bicampeã. Depois de escanteio curto, Hany cruzou a bola na pequena área, e Yasser Ibrahim venceu de Lisandro Martínez no alto para cabecear no contrapé de Dibu Martínez. 1 a 0 para o Egito. 

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Durou pouco a tranquilidade egípcia e a felicidade dos secadores, pois aos 20 minutos Tagliafico sofreu falta dentro da área e o pênalti foi marcado. Lionel Messi foi para a cobrança…e errou. Ou melhor, o goleiro Shoubir defendeu o chute a meia altura, dando início a uma sequência de defesas.

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Shoubir parou cabeçada à queima-roupa de Mac Allister e chute de Julian Álvarez. Em cobrança de falta de Messi, foi sangue frio ao recolher o braço, e a bola bateu na trave antes de sair para a linha de fundo. Seus companheiros de linha mantiveram disciplina tática para marcar os argentinos, sempre com uma dobra em Messi.

Na volta do intervalo, os Faraós seguiram com o “ônibus estacionado” em frente a área, com até mesmo Salah voltando para ajudar na marcação. Os argentinos voltaram com mais posse de bola, mas sem conseguir infiltrar a área, apostando em cruzamentos e chutes de fora da área. Quando Messi arriscou um drible na entrada da área, logo três egípcios o cercaram. 

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O Egito, encaixotado na defesa, precisou de um contra-ataque para voltar a surpreender os atuais campeões do Mundo. Aos 12 minutos do segundo tempo, Hassan driblou dois argentinos, encontrou Salah, o camisa 10 passou para Zico livre sair cara a cara com Emiliano Martínez e ampliar a vantagem. Para tristeza dos faraós, o gol foi anulado por falta no início do lance em Lisandro Martínez.

Os argentinos seguiram apostando em cruzamentos diante da linha defensiva egípcia com seis jogadores.

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Em lance parecido, com o gol anulado, os egípcios armaram novo contra-ataque. Dessa vez, foi Salah quem avançou com velocidade, e passou para Hassan. O atacante driblador puxou para a direita e cruzou para a área em que Zico mais uma vez apareceu para desta vez ter o gol confirmado e abrir 2 a 0 para o Egito aos 21 minutos do segundo tempo.

O cruzamento argentino uma hora deu certo. Mais especificamente aos 34 minutos do segundo tempo, Messi lançou na pequena área e Cuti Romero aproveitou o primeiro vacilo da defesa egípcio e cabeceou livre. Shoubir ainda tocou na bola antes dela morrer dentro no fundo do gol.

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A pressão argentina aumentou de ritmo liderada pelo capitão. Em uma tentativa, ele saiu driblando os adversários em bela jogada pela direita já dentro da área e cruzou para Lautaro Martínez, que cabeceou para baixo, mas a bola saiu. Insistente, Messi fez novo lançamento aos 38 minutos, entrou na área, aproveitou um bate e rebate e fez o que só ele fez mais vezes em Copas: chutou para o gol. Foi o 21º gol do jogador em Mundiais. 

A virada veio já nos acréscimos. Em um contra-ataque, Julián Álvarez lançou Lautaro Martínez, vindo do banco, na direita. O atacante cruzou para a área, onde Enzo Fernández, o mesmo que tinha perdido o gol no início da partida, cabeceou tirando de Shoubir. O Egito tomou do próprio veneno e caiu. A Argentina segurou o resultado para as lágrimas de Lionel Messi com o apito final. Nas quartas de final, a Albiceleste enfrentará o vencedor de Colômbia x Suíça que se enfrentam nesta quarta, 7, às 17h (horário de Brasília).

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