Eduardo Barroca é demitido do Botafogo após derrota para o Fluminense

A passagem do técnico Eduardo Barroca pelo Botafogo foi encerrada na noite deste domingo 6, após a derrota da equipe alvinegra para o Fluminense. Depois de quase uma hora de reunião, a diretoria do clube de General Severiano decidiu demitir o treinador que dirigiu o Botafogo em 27 partidas, conquistando 10 vitórias, três empates e sofrendo 14 derrotas. A reunião que decidiu o futuro do treinador contou com a presença do vice-presidente de futebol, Gustavo Noronha, e o gerente de futebol, Anderson Barros, além do treinador.

Em nota oficial, o Botafogo comunicou o desligamento do treinador: “O Botafogo de Futebol e Regatas informa que Eduardo Barroca não é mais treinador da equipe. O Clube agradece pelo comprometimento e serviços prestados deste profissional formado nas categorias da base, com trabalho reconhecido e conquistas importantes, como o Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2016, e deseja sucesso em seus desafios futuros”, escreveu.

