Edições diárias para tablets e iPhone; leia a edição grátis desta segunda

A seleção portuguesa estava eliminada da Copa do Mundo até o último lance da partida diante dos Estados Unidos, ontem à noite, na Arena Amazônia, em Manaus. Um vexame. Até que a bola caiu na ponta direita para Cristiano Ronaldo, craque e capitão do time. O melhor jogador do mundo, que repetia a atuação medíocre da estreia contra a Alemanha, cruzou na cabeça de Varela, que completou para o gol de Howard, empatando a partida em 2 a 2.

A igualdade dá uma sobrevida à equipe comandada por Paulo Bento no Mundial, mas a situação é crítica, pois o time não depende mais de si. Precisa vencer Gana na próxima quinta-feira, com boa diferença de gols. Mas, se o confronto entre Alemanha e EUA, ambos com quatro pontos ganhos, terminar empatado, o triunfo será em vão. Portugal ficará com um ponto a menos que as duas equipes e, ao lado da seleção africana, voltará para casa mais cedo. E, mesmo com uma vitória alemã ou americana e um triunfo português, a segunda vaga do grupo será decidida pelo saldo de gols, e a goleada por 4 a 0 sofrida para a Alemanha na primeira rodada cobrará seu preço.

