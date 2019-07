E quando Neymar voltar? ‘Bota ele, Everton e mais 9’, brinca Tite

RIO DE JANEIRO – A seleção brasileira venceu sem Neymar e essa talvez seja a melhor notícia para um time que na última década se acostumou a depender demais de sua maior estrela. Seu substituto, Everton “Cebolinha”, do Grêmio não só deu conta do recado, como foi o artilheiro da Copa América com três gols e se tornou uma espécie de xodó da torcida. Com isso, levantou a dúvida: como fica o time quando Neymar retornar de lesão? O técnico Tite costuma rasgar elogios ao camisa 10 e jamais abrirá mão dele, mas, mesmo em tom de brincadeira, fez questão de exaltar Everton.

“O Neymar é extraordinário. Mas o trabalho de equipe é importante. Pelé se machucou em 1962 (na Copa do Mundo) e Amarildo entrou (e o Brasil venceu). Portugal foi campeã da Euro sem o Cristiano Ronaldo em campo. É assim”, afirmou Tite, durante sua entrevista coletiva no Maracanã. Depois, permaneceu para uma conversa mais informal com os jornalistas e foi questionado se tiraria Everton com a volta de Neymar. “Bota os dois e mais nove”, brincou, antes de se despedir com a taça e o neto, Lucca, nos braços.

Everton, autor do primeiro gol da final contra o Peru, estava eufórico com a ótima campanha. “Ninguém acreditava em mim antes da Copa América, mas pude provar o meu valor aproveitando da melhor forma a chance que tive. Fico muito feliz e esse é um título que ficará marcado para sempre. Nem no meu melhor sonho imaginei que isso fosse acontecer”

O goleiro Alisson foi um dos poucos a falar sobre Neymar, na zona mista, e exaltou o antigo capitão do time. “Qualquer time do mundo quer o Neymar em campo pela diferença que faz internamente. Essa conquista sem ele, só valoriza ainda mais o grupo. Esperamos, agora, contar com ele em todos os desafios que tivermos pela frente.”

O próximo compromisso da seleção brasileira será contra a a Colômbia, em amistoso nos Estados Unidos, no dia 6 de setembro, no Hard Rock Stadium, em Miami.