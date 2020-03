Durant, Matuidi e mais: a lista dos atletas infectados com o coronavírus

A pandemia de coronavírus já matou mais de 7 000 pessoas em todo o mundo e afetou diretamente praticamente todos os principais eventos esportivos do planeta. O contágio entre atletas também alertou a maioria das ligas esportivas, que hoje estão paralisadas. Nesta terça-feira 17, chegou a sete o número de jogadores da NBA infectados pelo coronavírus, incluindo o ala Kevin Durant, do Brooklyn Nets, bicampeão da liga e MVP (jogador mais valioso) de 2014.

No futebol, o número é ainda maior, principalmente na Europa, pois vários jogadores de times espanhóis e italianos também testaram positivo. O Valencia anunciou, também nesta terça, que 35% do seus atletas e funcionários estão infectados pelo vírus, mas não divulgaram o nome dos atletas – apenas os zagueiros Ezequiel Garay e Eliaquim Mangala admitiram que testaram positivo. A mesma situação ocorre com outras equipes da Espanha, como Espanyol, que divulgam apenas o número de casos na equipe. Nenhum atleta, porém, passa por situação grave.

FUTEBOL

Juventus-ITA (2): Danielle Rugani e Blaise Matuidi

Sampdoria-ITA (7): Manolo Gabbiadini, Omar Calley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Fabio Depaoli e Bartosz Bereszynsky

Fiorentina-ITA (3): Dusan Vlahovic, Patrick Cutrone e German Pezella

Valencia-ESP (5): Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala e outros três nomes não divulgados.

Espanyol-ESP (6): Seis casos

Arsenal-ING (1): Mikel Arteta (técnico)

Chelsea-ING (1): Callum Hudson-Odoi

Hannover-ALE (1): Timo Hubers

Paderborn-ALE: Luca Kilian

BASQUETE

Brooklyn Nets-EUA (4): Kevin Durant e mais três casos

Utah Jazz-EUA (2): Rudy Gobert e Donovan Mitchell

Detroit Pistons-EUA (1): Christian Wood

Real Madrid-ESP (1): Trey Thompkins

FÓRMULA 1

McLaren: um membro da equipe não-identificado