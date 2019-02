Durant lidera virada e vitória da equipe de LeBron no All-Star Game

O ala Kevin Durant, do Golden State Warriors, marcou 31 pontos e pegou sete rebotes e comandou a vitória da Equipe de LeBron por 178 a 164 contra a Equipe de Giannis na 68ª edição do All-Star Game da NBA, disputado na noite deste domingo no Spectrum Center de Charlotte.

Durant comandou uma lista de dez jogadores, incluindo os cinco titulares, que marcaram dez pontos ou mais. O ala dos Warriors conseguiu pela segunda vez ser eleito Jogador Mais Valioso (MVP) da partida, diante de um público de 19 mil espectadores.

Junto a Durant, seu companheiro de equipe, o ala-armador Klay Thompson, foi o segundo cestinha com 20 pontos e jogador da equipe de LeBron, que ganhou as duas edições disputadas sob o novo formato de seleção feita pelos dois capitães.

LeBron James, ala do Los Angeles Lakers, acabou a partida com 19 pontos, os mesmos do ala do Toronto Raptors, Kawhi Leonard.

O ala-pivô grego Ginnis Antetokounmpo com um duplo-duplo de 38 pontos e 11 rebotes – sete defensivos – foi o líder de sua própria equipe, que dominou o primeiro tempo, indo para o intervalo com uma vantagem de 13 tantos.

Mas a Equipe de LeBron reagiu no terceiro período com Durant como líder e faltando menos de um minuto passou a frente no placar com parcial de 132-131, vantagem que já não deixaria até o final do jogo.

A partida estabeleceu um novo recorde de cestas de três combinadas com 62, incluindo 35 da Equipe de LeBron e 27 da Equipe de Giannis.

Os lendários ala alemão Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks – que jogou na Equipe de Giannis -, e o ala-armador Dwyane Wade, do Miami Heat, na de LeBron, receberam o reconhecimento por sua trajetória profissional com a entrega de camisetas assinadas por todos os jogadores do All-Star Game.