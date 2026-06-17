Dupla é presa no Rio de Janeiro por fabricar e vender figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026

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Duas mulheres foram presas nesta quarta-feira (17), no Rio de Janeiro, suspeitas de produzir e vender figurinhas falsas da Copa do Mundo de 2026. Segundo a polícia, os pacotes eram vendidos por R$ 15 e montados sob encomenda, com seleção completa escolhida pelo comprador.

A prisão ocorreu em Paciência, bairro da zona oeste, após agentes monitorarem o condomínio onde uma das suspeitas realizava as vendas. Na abordagem, ela foi encontrada com três pacotes de figurinhas e acabou indicando a participação de uma segunda mulher no esquema.

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De acordo com as investigações, a produção das figurinhas acontecia dentro da residência. Os modelos digitais dos adesivos e dos envelopes teriam sido obtidos em um anúncio nas redes sociais. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia. O caso segue em investigação para identificar os fornecedores dos arquivos digitais e a possível extensão da rede de distribuição.