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Esporte

Dupla é presa no Rio de Janeiro por fabricar e vender figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026

Os pacotes eram montados sob encomenda com base em material obtido nas redes sociais

Por Maria Trombini 17 jun 2026, 22h06 | Atualizado em 17 jun 2026, 22h07
Caixa de madeira com divisórias, cheia de pacotes de figurinhas Panini azuis, com imagens de jogadores de futebol. O logo Panini aparece em amarelo na frente da caixa
Casos de falsificação de figurinhas têm sido alvo frequente de operações policiais (Lucas Aguayo Araos/Anadolu/Getty Images)
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Duas mulheres foram presas nesta quarta-feira (17), no Rio de Janeiro, suspeitas de produzir e vender figurinhas falsas da Copa do Mundo de 2026. Segundo a polícia, os pacotes eram vendidos por R$ 15 e montados sob encomenda, com seleção completa escolhida pelo comprador.

A prisão ocorreu em Paciência, bairro da zona oeste, após agentes monitorarem o condomínio onde uma das suspeitas realizava as vendas. Na abordagem, ela foi encontrada com três pacotes de figurinhas e acabou indicando a participação de uma segunda mulher no esquema.

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De acordo com as investigações, a produção das figurinhas acontecia dentro da residência. Os modelos digitais dos adesivos e dos envelopes teriam sido obtidos em um anúncio nas redes sociais. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia. O caso segue em investigação para identificar os fornecedores dos arquivos digitais e a possível extensão da rede de distribuição.

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