Dupla brasileira vence na estreia em Winston Salem

Por AE

Winston Salem, Estados Unidos – Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares tiveram trabalho para vencer na estreia do Torneio de Winston Salem, nos Estados Unidos, neste domingo. Eles precisaram de três sets para superar a dupla formada pelo australiano Paul Hanley e pelo belga Dick Norman – parciais de 5/7, 6/2 e 10 a 5 no super tie break.

Cabeça de chave número 10, a dupla brasileira tem agora de esperar para conhecer os seus adversários nas oitavas de final, que saem do jogo, marcado para esta segunda-feira, entre os israelenses Jonathan Erlich e Andy Ram e a dupla formada pelo indiano Mahesh Bhupathi e Makr Knowles, do Bahrein.

O Brasil terá outro representante em Winston Salem porque Ricardo Mello voltou a vencer neste domingo, furou o qualifying e foi à chave principal de simples. Depois de vencer duas vezes no sábado, o brasileiro voltou à quadra neste domingo para passar fácil por Pierre Duclos, do Canadá, com duplo 6/1.

Na chave principal, Mello estreia contra o francês Julien Benneteau, também vindo do quali, em confronto inédito no circuito profissional da ATP. Quem vencer pega Igor Kunitsyn, da Rússia, 16.º cabeça de chave.