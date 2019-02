‘Dudu’ assume a presidência do Vila e insiste em trazer R. Cavalo de volta

Com 45 votos a 28, Paulo Diniz venceu Hugo Jorge na disputa pela presidência do Conselho Deliberativo do Vila Nova e, seguindo suas atribuições, indicou o candidato único à presidência executiva do clube, Eduardo Barbosa, ex-jogador do próprio clube e chamado por todos de ‘Dudu’, apelido que o acompanha desde os tempos de meio-campista.

A primeira atitude de Dudu na presidência do Vila Nova foi bancar a permanência do técnico Roberto Cavalo que, durante a semana, criticou quase todos os jogadores do elenco, mas voltou atrás na decisão de não renovar o contrato após as 19 dispensas de medalhões.

A eleição durou menos de duas horas na noite desta quinta-feira e também teve a presença de Jair Rebelo, já indicado por Dudu para assumir a direção de futebol. Com isso, o planejamento para 2012 já está consolidado, e é totalmente diferente do dessa temporada: apostar nas revelações das categorias de base, pagar os salários em dia e não sonhar além das condições.

‘Agora teremos um teto salarial que gira em torno de R$ 10 mil a R$ 15 mil, o que não permite algumas extravagâncias como as que foram feitas em 2011. Nossa intenção é apostar no trabalho do Roberto Cavalo, que descobriu alguns jogadores que a gente nem conhecia, e do Jair, que é um profissional de mercado competente’, disse o novo presidente do Vila Nova, confiante em retornar à Série B logo no primeiro ano após a queda e também brigar pelo título do Campeonato Goiano.

O técnico Roberto Cavalo chegou ao clube na 31rodada do Brasileirão da Série B, ainda com chances de salvar o time. Com seis derrotas e três empates, no entanto, não foi possível a salvação. Barbosa assumiu a procura de outros nomes antes de conversar com Cavalo, mas confiou na postura do profissional.

Eduardo Henrique Xavier Barbosa tem apenas 35 anos e é um empresário goiano. Conselheiro do clube apenas desde outubro de 2011, ele foi um jogador que começou a carreira na base do Vila Nova e jogou no time principal entre 1993 e 1997.