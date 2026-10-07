Duas influenciadoras são acusadas de trapacear na Maratona de Berlim de 2026

Duas influenciadoras digitais foram acusadas de trapacear na Maratona de Berlim de 2026. A chinesa Yuanyuan Sun, do segmento fitness, foi fotografada na garupa de uma bicicleta a partir de pelo menos o quilômetro 38 da prova. Já a belga Ginger Jesson-Macduff deixou o percurso no quilômetro 22 e só voltou a ele cerca de dez quilômetros depois, antes de cruzar a linha de chegada. As irregularidades foram reveladas por levantamento da plataforma de corrida Official Marathon Time Integrity Unit (OMTIU) e do veículo alemão B.Z.

Conhecida como “Abeeeer” na rede social chinesa Rednote, onde reúne mais de 530 mil seguidores, Sun divulgou após a corrida o tempo de 4h53min46s, publicado com aparente orgulho. A meta inicial da atleta era concluir a maratona em menos de 4h30, segundo a emissora canadense CBC. Imagens que vieram a público depois mostram a influenciadora no bagageiro de uma bicicleta ao longo do trajeto. O número de peito confirmou que a inscrição correspondia à identidade de Sun.

Após a repercussão, Sun divulgou um pedido público de desculpas. “Usar uma bicicleta durante a Maratona de Berlim de fato violou as regras da prova”, disse a influenciadora. “Mesmo que eu tenha me sentido mal durante o percurso, isso jamais deveria servir de justificativa para que eu descumprisse as regras.” A Brooks China, patrocinadora de Sun, encerrou a parceria com ela depois da revelação do caso.

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A belga Jesson-Macduff abandonou o trajeto no quilômetro 22 e retomou a corrida cerca de dez quilômetros mais adiante, o que, na prática, lhe permitiu pular uma parte significativa do percurso. Depois de cruzar a linha de chegada, ela publicou nas redes sociais fotos como finalista da prova.

Posteriormente, Macduff explicou que sentiu dores abdominais durante a corrida e, portanto, abandonou a prova. “Recebi a medalha, mas depois percebi que não deveria me apresentar como se tivesse completado a maratona”, disse ela. Ela apagou a publicação nas redes sociais. Agora, seu nome consta como desclassificada nos resultados oficiais.