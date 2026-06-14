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Esporte

Doué da Costa do Marfim? Irmão do jogador francês é destaque da seleção africana

Guéla optou por jogar pela nacionalidade da família do pai; em amistoso contra França, marcou contra seleção do país natal

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 20h38
Um jogador de futebol de pele escura, com barba e bigode finos, veste uma jaqueta esportiva laranja com o logo Puma King e olha para frente com a boca levemente aberta. Ao fundo, outro jogador de perfil, com dreadlocks presos, e uma arquibancada com torcedores embaçados
Guéla Doué, lateral direito da Costa do Marfim (Ezra Shaw - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A Costa do Marfim estreia neste domingo, 14, na Copa do Mundo, em jogo contra o Equador às 20h (horário de Brasília). Entre os jogadores marfinenses, o nome do lateral-direito Guéla Doué pode deixar uma pulga atrás da orelha. Ao fã do futebol francês, não é coincidência. Ele é irmão de Desiré Doué, atacante do PSG e da seleção dos Bleus.

Os irmãos nasceram na França, filhos de pai marfinense e mãe francesa. Aos 9 anos, Guéla fazia testes no Rennes, e o irmão dois anos mais novo, Desiré, também chamou a atenção fazendo embaixadinhas ao lado do campo. Ambos foram contratados pelo clube.

Desiré estreou no profissional em agosto de 2022. Seu irmão estreou na equipe principal em fevereiro do ano seguinte, substituindo justamente o caçula.

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Guéla deixou o Rennes em 2024, e desde então defende o Strasbourg. Desiré foi muito disputado por outros clubes, com ‘vitória’ do PSG em uma badalada transferência da jovem promessa.

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O destino dos jogadores se separaria mais uma vez. Com dupla nacionalidade, Guéla optou por defender a Costa do Marfim, país de origem do pai. Foi convocado pela primeira vez em março de 2024, e ganhou a titularidade na seleção que conquistou vaga para a Copa do Mundo, 12 anos depois da última participação do país.

Já Desiré se tornou destaque do PSG e do futebol francês. Foi convocado para a seleção olímpica de 2024, ficando com a medalha de prata na disputa da Olimpíada Paris 2024. No clube, conquistou duas Champions League, com dois gols na decisão de 2025.

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Rivalidade em campo

Dois jogadores de futebol correm no campo verde, um de camisa branca com listras azuis e o outro de camisa azul-marinho com faixa vermelha, driblando a bola. Outros jogadores estão ao fundo, em um estádio iluminado à noite
Guéla (à esq.) e Desiré (à dir.) se enfrentam em jogo da Ligue 1 (Catherine Steenkeste/Getty Images)

Além das disputas no Campeonato Francês, os irmãos se enfrentaram em amistoso entre as suas seleções no dia 4 de junho. A Costa do Marfim saiu com a vitória por 2 a 1, no jogo em Nantes, encerrando uma sequência de dois anos de invencibilidade dos franceses. Guéla foi o autor do primeiro gol marfinense e chutou a bandeira de escanteio com o símbolo da Federação Francesa de Futebol na comemoração. 

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Copa do Mundo 2026
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Seleção de Futebol da França
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