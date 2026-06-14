Doué da Costa do Marfim? Irmão do jogador francês é destaque da seleção africana

Ler Resumo





A Costa do Marfim estreia na Copa do Mundo com Guéla Doué, lateral-direito que tem uma história de rivalidade familiar com seu irmão, Desiré Doué, estrela do PSG e da seleção francesa. Nascidos na França, eles trilharam caminhos distintos que os levam a se enfrentar em campo, defendendo nações e clubes diferentes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Costa do Marfim estreia neste domingo, 14, na Copa do Mundo, em jogo contra o Equador às 20h (horário de Brasília). Entre os jogadores marfinenses, o nome do lateral-direito Guéla Doué pode deixar uma pulga atrás da orelha. Ao fã do futebol francês, não é coincidência. Ele é irmão de Desiré Doué, atacante do PSG e da seleção dos Bleus.

Os irmãos nasceram na França, filhos de pai marfinense e mãe francesa. Aos 9 anos, Guéla fazia testes no Rennes, e o irmão dois anos mais novo, Desiré, também chamou a atenção fazendo embaixadinhas ao lado do campo. Ambos foram contratados pelo clube.

Desiré estreou no profissional em agosto de 2022. Seu irmão estreou na equipe principal em fevereiro do ano seguinte, substituindo justamente o caçula.

Guéla deixou o Rennes em 2024, e desde então defende o Strasbourg. Desiré foi muito disputado por outros clubes, com ‘vitória’ do PSG em uma badalada transferência da jovem promessa.

Continua após a publicidade

O destino dos jogadores se separaria mais uma vez. Com dupla nacionalidade, Guéla optou por defender a Costa do Marfim, país de origem do pai. Foi convocado pela primeira vez em março de 2024, e ganhou a titularidade na seleção que conquistou vaga para a Copa do Mundo, 12 anos depois da última participação do país.

Já Desiré se tornou destaque do PSG e do futebol francês. Foi convocado para a seleção olímpica de 2024, ficando com a medalha de prata na disputa da Olimpíada Paris 2024. No clube, conquistou duas Champions League, com dois gols na decisão de 2025.

Continua após a publicidade

Rivalidade em campo

Além das disputas no Campeonato Francês, os irmãos se enfrentaram em amistoso entre as suas seleções no dia 4 de junho. A Costa do Marfim saiu com a vitória por 2 a 1, no jogo em Nantes, encerrando uma sequência de dois anos de invencibilidade dos franceses. Guéla foi o autor do primeiro gol marfinense e chutou a bandeira de escanteio com o símbolo da Federação Francesa de Futebol na comemoração.