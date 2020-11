Doria anuncia renovação de acordo com a F1 em Interlagos até 2025

O governador João Doria (PSDB) anunciou na tarde desta quinta-feira, 12, a renovação do acordo para que a prova anual de Fórmula 1 no Brasil permaneça sendo realizada no autódromo de Interlagos pelos próximos cinco anos, com possibilidade de extensão por outro período de cinco anos. O novo contrato será assinado já nos próximos dias pela gestão estadual e pela prefeitura de São Paulo com a Liberty Media, braço comercial do evento, com validade até 2025.

“A Fórmula 1 acaba de renovar o seu contrato para realização do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 até 2025”, disse Doria. “O autódromo de Interlagos está confirmado como sede nos próximos cinco anos. O contrato será assinado pelo prefeito Bruno Covas com a Liberty Media”.

A etapa deixará de ser chamada de GP Brasil e se transformará em GP São Paulo. De acordo com o prefeito Bruno Covas, o próximo evento acontecerá em 14 de novembro de 2021.

O antigo acordo da F1 com a cidade se encerraria em dezembro de 2020 e teve a edição deste ano cancelada em julho devido à pandemia do coronavírus, a exemplo das medidas adotadas para as corridas que aconteceriam nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar a transferência da corrida para o Rio de Janeiro. Um novo autódromo seria construído no bairro de Deodoro, zona Oeste da cidade, em área que pertencia ao Exército. O projeto não andou. Para assessores de Doria, a permanência de Interlagos representou vitória contra o presidente, na briga política que não para de crescer.