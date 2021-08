O uso de um remédio para controle menstrual é suspeito de ter causado a “potencial violação de regra antidopagem” que tirou a oposta Tandara Caixeta, da seleção feminina de vôlei, dos Jogos de Tóquio, segundo reportagem do jornal O Globo nesta sexta-feira, 6. Suspensa, e atleta foi mandada de volta ao Brasil e não participará da semifinal diante da Coreia do Sul, que começa às 9h (de Brasília).

A reportagem informa que Tandara desconfia que a alteração de seus exames antidoping tenham sido causados por uma tentativa de regular seu ciclo menstrual pouco antes dos Jogos de Tóquio. Ainda de acordo com o diário, o uso do medicamento teria sido autorizado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

A entidade não comentou a suspeita, apenas lamentou o ocorrido. “A CBV lamenta que a atleta, campeã olímpica e uma das principais referências da equipe brasileira, atravesse este momento, e aguarda os resultados dos trâmites processuais, cujo conteúdo é de caráter particular da atleta e confidencial”, diz a entidade em nota oficial.

O caso foi revelado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) na noite de quinta-feira, 6. A entidade não revelou qual foi o tipo de violação, nem qual substância proibida foi encontrada. Informou apenas que recebeu uma notificação relacionada a um exame feito ainda no Brasil, em julho.

“O Comitê Olímpico do Brasil recebeu nesta madrugada no Japão, através da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), a notificação quanto à suspensão provisória por potencial violação de regra antidopagem pela atleta Tandara Caixeta, da seleção feminina de voleibol. O teste foi realizado no período fora de competição no centro de treinamento da modalidade em Saquarema no dia 7 de julho. Tandara retornará ao Brasil.”, disse o COB, em nota.

A assessoria de imprensa da atleta informou que “Tandara Caixeta está trabalhando em sua defesa e só se manifestará após a conclusão do caso”. Ela já pegou um avião em Tóquio e deve chegar ao Brasil no sábado.

A atleta Tandara Caixeta está trabalhando em sua defesa e só se manifestará após a conclusão do caso. Agradecemos o carinho de todos vocês! Atenciosamente, Assessoria pic.twitter.com/9KqfqkClFH — Tandara Caixeta (@TandaraCaixeta) August 6, 2021