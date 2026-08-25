Dono de time da NFL e da Premier League é preso por suspeita de envolvimento com prostituição
CEO do San Francisco 49ers, John ‘Jed’ York, foi acusado de pagar pagar por serviços sexuais, acusação depois modificada para outras infrações
O principal proprietário do San Francisco 49ers, John “Jed” York, foi preso no domingo, 23, por suspeita de envolvimento com prostituição em East Palestine, em Ohio, nos Estados Unidos. O co-proprietário da franquia da NFL, liga de futebol americano dos EUA, foi preso após marcar um encontro em que pagaria por serviços sexuais a uma mulher, configurando crime de prostituição no país.
Segundo registros judiciais do Condado de Columbiana, em Ohio, Jed “combinou de ter atividade sexual com a mulher em troca de 140 dólares”. A informação foi divulgada pela ESPN dos Estados Unidos.
Os documentos apontam que John respondeu com o celular a um anúncio publicado na internet em que combinou o pagamento pela atividade sexual. O empresário foi até o local combinado, um parque de trailers, e encontrou agentes da polícia de East Palestine e a força-tarefa de combate ao tráfico de pessoas de Mahoning Valley.
Jed foi preso por envolvimento com prostituição, mas as acusações foram alteradas para perturbação da ordem pública e posse de instrumento utilizado para atividade criminosa. Segundo o jornal New York Post, o celular do empresário, com o qual ele respondeu ao anúncio, foi considerado pela polícia como esse instrumento.
O dono dos 49ers foi multado em 150 dólares pela perturbação da ordem pública e 1. 000 dólares pela posse de instrumento utilizado para atividade criminosa. Ele foi liberado na tarde de domingo e depois foi ao Tribunal Municipal do Condado de Columbiana, onde não contestou as duas acusações.
Em comunicado divulgado à imprensa, o 49ers afirmou: “Como este é um assunto jurídico, que já foi resolvido, não faremos nenhum comentário adicional neste momento. ” A NFL se diz “ciente do assunto que será analisado de acordo com a política de conduta pessoal. ”
A família York está à frente dos 49ers desde 2000. Jed trabalhou junto do também co-proprietário do time, John York, seu pai, no começo da década e assumiu o cargo de CEO em 2008. Há dois anos, adquiriu ações da sua mãe e se tornou o maior acionista da franquia.
A 49ers Enterprises também é co-proprietária dos times de futebol, Leeds United, da Premier League na Inglaterra, e do Rangers FC, da Liga Escocesa.