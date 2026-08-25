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Dono de time da NFL e da Premier League é preso por suspeita de envolvimento com prostituição

CEO do San Francisco 49ers, John ‘Jed’ York, foi acusado de pagar pagar por serviços sexuais, acusação depois modificada para outras infrações

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h54 | Atualizado em 25 ago 2026, 11h13
Homem branco de meia-idade, barba escura, vestindo casaco preto, camisa branca e gravata vermelha, com um cordão de identificação vermelho no pescoço, em um ambiente externo com fundo desfocado em tons de verde e vermelho
Jed York, CEO e acionista majoritário do San Francisco 49ers (Nick Cammett/Diamond Images/Getty Images)
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O principal proprietário do San Francisco 49ers, John “Jed” York, foi preso no domingo, 23, por suspeita de envolvimento com prostituição em East Palestine, em Ohio, nos Estados Unidos. O co-proprietário da franquia da NFL, liga de futebol americano dos EUA, foi preso após marcar um encontro em que pagaria por serviços sexuais a uma mulher, configurando crime de prostituição no país.

Segundo registros judiciais do Condado de Columbiana, em Ohio, Jed “combinou de ter atividade sexual com a mulher em troca de 140 dólares”. A informação foi divulgada pela ESPN dos Estados Unidos.

Os documentos apontam que John respondeu com o celular a um anúncio publicado na internet em que combinou o pagamento pela atividade sexual. O empresário foi até o local combinado, um parque de trailers, e encontrou agentes da polícia de East Palestine e a força-tarefa de combate ao tráfico de pessoas de Mahoning Valley.

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Jed foi preso por envolvimento com prostituição, mas as acusações foram alteradas para perturbação da ordem pública e posse de instrumento utilizado para atividade criminosa. Segundo o jornal New York Post, o celular do empresário, com o qual ele respondeu ao anúncio, foi considerado pela polícia como esse instrumento.

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O dono dos 49ers foi multado em 150 dólares pela perturbação da ordem pública e 1. 000 dólares pela posse de instrumento utilizado para atividade criminosa. Ele foi liberado na tarde de domingo e depois foi ao Tribunal Municipal do Condado de Columbiana, onde não contestou as duas acusações.

Em comunicado divulgado à imprensa, o 49ers afirmou: “Como este é um assunto jurídico, que já foi resolvido, não faremos nenhum comentário adicional neste momento. ” A NFL se diz “ciente do assunto que será analisado de acordo com a política de conduta pessoal. ”

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A família York está à frente dos 49ers desde 2000. Jed trabalhou junto do também co-proprietário do time, John York, seu pai, no começo da década e assumiu o cargo de CEO em 2008. Há dois anos, adquiriu ações da sua mãe e se tornou o maior acionista da franquia.

A 49ers Enterprises também é co-proprietária dos times de futebol, Leeds United, da Premier League na Inglaterra, e do Rangers FC, da Liga Escocesa.

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