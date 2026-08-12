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Dono de card raro da NBA escolhe entre valor milionário ou ingressos por 32 anos; entenda

Card colecionável contém patch da primeira partida de Cooper Flagg na NBA, melhor novato da última temporada

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 11h58 | Atualizado em 12 ago 2026, 13h03
Jogador de basquete branco, vestindo camisa preta com DALLAS 32 em branco, salta para enterrar a bola na cesta. Ele segura a bola com a mão direita estendida acima da cabeça, enquanto a mão esquerda está aberta. A cesta de basquete com aro laranja e rede branca está à direita. O fundo escuro mostra a plateia e telões iluminados
Cooper Flagg, jogador do Dallas Mavericks na NBA (Sam Hodde/Getty Images)
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O sortudo comprador de um card colecionável raro do astro da NBA Cooper Flagg tem uma decisão a tomar: leiloá-lo e arrecadar milhões de dólares ou aceitar ingressos para jogos de sua equipe, o Dallas Mavericks, pelos próximos 32 anos.

O cobiçado cartão foi apresentado na segunda-feira, 11, por uma loja de artigos esportivos em Rhode Island, nos Estados Unidos, durante uma transmissão ao vivo. No evento, a loja abre pacotes de cartas para colecionadores que fizeram lances às cegas por elas.

A peça inclui um fragmento da camisa que Flagg usou em seu primeiro jogo na NBA e também é assinada pelo jogador, que teve média de 21 pontos, 6,7 rebotes e 4,5 assistências para ganhar o prêmio de Novato do Ano na temporada 2025/2026.

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O Dallas Mavericks, equipe de Flagg, ofereceu um pacote de benefícios pela carta, que inclui dois lugares premium para todas as temporadas por 32 anos.

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Entre outras vantagens, o dono do card também ganharia uma camisa usada em jogo e autografada por Flagg, além da oportunidade de tirar uma foto com o jogador de 19 anos.

Uma empresa sediada em Nova Jersey, especializada em artigos esportivos colecionáveis, ofereceu ao comprador um adiantamento de US$ 1,5 milhão (R$ 7,6 milhões na cotação atual) em dinheiro pelos direitos de colocar o cartão de Flagg em leilão. A empresa estimou que o artigo pode ser arrematado por até US$ 5 milhões (R$ 25,6 milhões).

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Um cartão semelhante, contendo um patch de novato do arremessador da Major League Baseball (MLB) Paul Skenes, do Pittsburgh Pirates, foi vendido por US$ 1,1 milhão (R$ 5,6 milhões) no ano passado.

Os cards esportivos colecionáveis são um grande negócio nos Estados Unidos.

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Nos últimos anos, colecionadores pagaram mais de US$ 10 milhões (R$ 51,2 milhões) por cards que trazem os ex-astros da NBA Michael Jordan e Kobe Bryant, bem como o arremessador japonês Shohei Ohtani, jogador do Los Angeles Dodgers da MLB.

(Com AFP)

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