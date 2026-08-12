Dono de card raro da NBA escolhe entre valor milionário ou ingressos por 32 anos; entenda

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Um card colecionável raríssimo do astro da NBA Cooper Flagg colocou seu comprador diante de um grande dilema: aceitar ingressos VIP do Dallas Mavericks por 32 anos ou leiloá-lo por milhões de dólares. A peça, que inclui um fragmento de camisa e autógrafo do jogador, foi apresentada em um evento ao vivo e já tem oferta milionária por seus direitos de leilão, com estimativa de atingir até US$ 5 milhões.

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O sortudo comprador de um card colecionável raro do astro da NBA Cooper Flagg tem uma decisão a tomar: leiloá-lo e arrecadar milhões de dólares ou aceitar ingressos para jogos de sua equipe, o Dallas Mavericks, pelos próximos 32 anos.

O cobiçado cartão foi apresentado na segunda-feira, 11, por uma loja de artigos esportivos em Rhode Island, nos Estados Unidos, durante uma transmissão ao vivo. No evento, a loja abre pacotes de cartas para colecionadores que fizeram lances às cegas por elas.

A peça inclui um fragmento da camisa que Flagg usou em seu primeiro jogo na NBA e também é assinada pelo jogador, que teve média de 21 pontos, 6,7 rebotes e 4,5 assistências para ganhar o prêmio de Novato do Ano na temporada 2025/2026.

O Dallas Mavericks, equipe de Flagg, ofereceu um pacote de benefícios pela carta, que inclui dois lugares premium para todas as temporadas por 32 anos.

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Entre outras vantagens, o dono do card também ganharia uma camisa usada em jogo e autografada por Flagg, além da oportunidade de tirar uma foto com o jogador de 19 anos.

Uma empresa sediada em Nova Jersey, especializada em artigos esportivos colecionáveis, ofereceu ao comprador um adiantamento de US$ 1,5 milhão (R$ 7,6 milhões na cotação atual) em dinheiro pelos direitos de colocar o cartão de Flagg em leilão. A empresa estimou que o artigo pode ser arrematado por até US$ 5 milhões (R$ 25,6 milhões).

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Um cartão semelhante, contendo um patch de novato do arremessador da Major League Baseball (MLB) Paul Skenes, do Pittsburgh Pirates, foi vendido por US$ 1,1 milhão (R$ 5,6 milhões) no ano passado.

Os cards esportivos colecionáveis são um grande negócio nos Estados Unidos.

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Nos últimos anos, colecionadores pagaram mais de US$ 10 milhões (R$ 51,2 milhões) por cards que trazem os ex-astros da NBA Michael Jordan e Kobe Bryant, bem como o arremessador japonês Shohei Ohtani, jogador do Los Angeles Dodgers da MLB.

(Com AFP)