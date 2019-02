Domenicali saúda volta de Kimi à F-1 e fala em recuperação de Massa

Campeão mundial com a Ferrari em 2007, Kimi Raikkonen retornará à Fórmula 1 pela Lotus-Renault a partir da próxima temporada. Stefano Domenicali, chefe da escuderia italiana, saudou a volta do finlandês, ex-companheiro de Felipe Massa, e lembrou que o brasileiro precisa se recuperar.

‘A volta de Kimi aporta talento e ficamos contentes, porque eles no deu um Mundial extraordinário. É uma notícia espetacular para o Mundial. Mas acho que nossos principais rivais continuarão sendo os de sempre’, afirmou Domenicali em uma vídeo conferência com os fãs da equipe, citando Mercedes, a Red Bull e a McLaren.

Ele reconheceu que a Ferrari vê o testador Jules Bianchi e o mexicano Sérgio Perez com carinho, além de minimizar os boatos sobre a chegada do polonês Robert Kubica. Com contrato apenas até 2012, Massa, sem vencer desde 2008, foi citado. ‘Esperamos uma grande recuperação do Felipe. É muito importante, fundamental’, disse.

Em uma temporada inexpressiva da escuderia, o espanhol Fernando Alonso terminou o Mundial apenas na quarta colocação, 135 pontos atrás do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull. Entre os construtores, a Ferrari, superada pelo time austríaco e pela McLaren, ficou no terceiro posto.

Domenicali classificou a temporada como ‘não suficiente’, mas afirmou que o time poderia ter vencido outras provas, além do triunfo solitário de Alonso na Inglaterra. ‘O carro não tinha grande performance na classificação, mas nas corridas, em determinadas situações, era muito forte’, afirmou.

O novo modelo deve ser finalizado na primeira semana de fevereiro. Para Domenicali, testar peças de 2012 nas últimas corridas desta temporada foi um acerto. ‘Não podemos subestimar nenhuma área de desenvolvimento. Precisamos de um carro eficiente do ponto de vista aerodinâmico, nosso grande problema em 2011. Não queremos ter surpresas no começo do ano, apenas voltar ao lugar em que devemos estar’, encerrou.