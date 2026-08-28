Do ‘Quem Quer Ser um Milionário’ à Champions: a história inusitada do técnico de time estreante
Treinador do Sabah FK, Valdas Dambrauska usou premiação de programa de TV para bancar formação técnica no futebol
Entre os 36 participantes da Champions League 2026/27, um clube tem uma história inusitada por trás de sua classificação inédita. Fundado em 2017, o Sabah FK, do Azerbaijão, carrega a chancela de ser a equipe mais jovem a disputar o torneio. Porém, não bastasse a rápida ascensão à principal competição continental europeia, um bastidor dessa trajetória a torna ainda mais fascinante: o técnico do time usou o dinheiro de um programa de perguntas de TV para investir na carreira de treinador de futebol.
Valdas Dambrauskas é o nome do treinador por trás da classificação. Apesar de as conquistas do clube se desdobrarem de maneira acelerada, a carreira do técnico foi projetada há muito tempo.
Objetivo traçado
Em 2002, Dambrauskas participou do programa “Quem Quer Ser um Milionário? ” na Lituânia. O então jovem de 25 anos ganhou 4. 000 litas lituanas (moeda utilizada até 2015 no país), o equivalente a cerca de 1. 100 euros na época. Este dinheiro conquistado tinha destino certo: investir na carreira de treinador de futebol.
Mudou-se para a Inglaterra, onde estudou Ciência do Esporte e Treinamento na London Metropolitan University e também trabalhou entregando jornais, pintando casas, como carteiro e em um shopping para se sustentar. No mundo do futebol, passou pelas academias do Manchester United, Brentford e Fulham, onde ganhou experiência e teve sua primeira oportunidade como treinador no Kingsbury London Tigers, time de ligas não profissionais na Inglaterra, entre 2007 e 2009.
Voltou à Lituânia, onde também teve passagens pelas categorias de base da seleção do país e, em 2011, passou a integrar a comissão técnica do Ekranas, então campeão nacional. Com a saída do treinador principal, dois anos depois, Dambrauskas assumiu de vez o cargo na equipe profissional.
No Zalgiris, também na Lituânia, venceu dois títulos da liga nacional e depois passou por outros clubes na região do Báltico e dos Balcãs, conquistando mais troféus pelo RFS, da Letônia, o Ludogorets, da Bulgária, e o Hajduk Split, da Croácia. Em julho de 2025, assumiu o Sabah FK, no Azerbaijão.
Classificação inédita
Em um ano como treinador, Valdas Dambrauskas levou o jovem clube Sabah à segunda conquista consecutiva da Taça do Azerbaijão и ao inédito título nacional na temporada 2025/26. A primeira colocação no Campeonato do Azerbaijão garantiu uma vaga na repescagem (play-offs) da Champions League.
Venceu o time galês The New Saints por 4 a 1 no agregado da primeira rodada; depois, o finlandês por 3 a 0 na soma dos placares e o dinamarquês AGF por 5 a 2, também em jogo de ida e volta.
No decisivo confronto com o israelense Hapoel Be’er Sheva, a classificação foi dramática. A primeira partida, realizada em Bucareste, na Romênia, terminou em 2 a 1 para o Hapoel, que tinha o mando de campo.
Jogando em casa, o Sabah precisava de um gol de diferença para levar a decisão à prorrogação ou de mais para garantir a vaga direta. O jogo estava em 2 a 2, a um minuto do fim dos acréscimos do segundo tempo. O resultado classificava os visitantes, quando Tellur Mutallimov aproveitou um escanteio e marcou o gol que levou o jogo à prorrogação.
No tempo extra, Orphé Mbina e Joy-Lance Mickels marcaram outros dois gols para o time do Azerbaijão, que venceu a partida por 5 a 2 e se classificou para a Champions League.
A equipe do técnico Dambrauskas já conhece seus oito adversários da fase de liga da Champions. Em casa, o time recebe o Barcelona, o Borussia Dortmund, o Napoli e o Slavia Praga. Como visitante, o Sabah joga contra o Arsenal, o Manchester United, o Villarreal e o Viking.