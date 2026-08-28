Do ‘Quem Quer Ser um Milionário’ à Champions: a história inusitada do técnico de time estreante

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O Sabah FK, do Azerbaijão, fará história na Champions League 2026/27 como o clube mais jovem. Sua ascensão é impulsionada por uma história fascinante: o técnico Valdas Dambrauskas usou o dinheiro que ganhou no programa “Quem Quer Ser Um Milionário?” para investir em sua carreira e levar a equipe à elite europeia de forma inédita. Uma trajetória de persistência e sucesso.

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Entre os 36 participantes da Champions League 2026/27, um clube tem uma história inusitada por trás de sua classificação inédita. Fundado em 2017, o Sabah FK, do Azerbaijão, carrega a chancela de ser a equipe mais jovem a disputar o torneio. Porém, não bastasse a rápida ascensão à principal competição continental europeia, um bastidor dessa trajetória a torna ainda mais fascinante: o técnico do time usou o dinheiro de um programa de perguntas de TV para investir na carreira de treinador de futebol.

Valdas Dambrauskas é o nome do treinador por trás da classificação. Apesar de as conquistas do clube se desdobrarem de maneira acelerada, a carreira do técnico foi projetada há muito tempo.

Objetivo traçado

Em 2002, Dambrauskas participou do programa “Quem Quer Ser um Milionário? ” na Lituânia. O então jovem de 25 anos ganhou 4. 000 litas lituanas (moeda utilizada até 2015 no país), o equivalente a cerca de 1. 100 euros na época. Este dinheiro conquistado tinha destino certo: investir na carreira de treinador de futebol.

Mudou-se para a Inglaterra, onde estudou Ciência do Esporte e Treinamento na London Metropolitan University e também trabalhou entregando jornais, pintando casas, como carteiro e em um shopping para se sustentar. No mundo do futebol, passou pelas academias do Manchester United, Brentford e Fulham, onde ganhou experiência e teve sua primeira oportunidade como treinador no Kingsbury London Tigers, time de ligas não profissionais na Inglaterra, entre 2007 e 2009.

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Voltou à Lituânia, onde também teve passagens pelas categorias de base da seleção do país e, em 2011, passou a integrar a comissão técnica do Ekranas, então campeão nacional. Com a saída do treinador principal, dois anos depois, Dambrauskas assumiu de vez o cargo na equipe profissional.

No Zalgiris, também na Lituânia, venceu dois títulos da liga nacional e depois passou por outros clubes na região do Báltico e dos Balcãs, conquistando mais troféus pelo RFS, da Letônia, o Ludogorets, da Bulgária, e o Hajduk Split, da Croácia. Em julho de 2025, assumiu o Sabah FK, no Azerbaijão.

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Classificação inédita

Em um ano como treinador, Valdas Dambrauskas levou o jovem clube Sabah à segunda conquista consecutiva da Taça do Azerbaijão и ao inédito título nacional na temporada 2025/26. A primeira colocação no Campeonato do Azerbaijão garantiu uma vaga na repescagem (play-offs) da Champions League.

Venceu o time galês The New Saints por 4 a 1 no agregado da primeira rodada; depois, o finlandês por 3 a 0 na soma dos placares e o dinamarquês AGF por 5 a 2, também em jogo de ida e volta.

No decisivo confronto com o israelense Hapoel Be’er Sheva, a classificação foi dramática. A primeira partida, realizada em Bucareste, na Romênia, terminou em 2 a 1 para o Hapoel, que tinha o mando de campo.

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Jogando em casa, o Sabah precisava de um gol de diferença para levar a decisão à prorrogação ou de mais para garantir a vaga direta. O jogo estava em 2 a 2, a um minuto do fim dos acréscimos do segundo tempo. O resultado classificava os visitantes, quando Tellur Mutallimov aproveitou um escanteio e marcou o gol que levou o jogo à prorrogação.

No tempo extra, Orphé Mbina e Joy-Lance Mickels marcaram outros dois gols para o time do Azerbaijão, que venceu a partida por 5 a 2 e se classificou para a Champions League.

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A equipe do técnico Dambrauskas já conhece seus oito adversários da fase de liga da Champions. Em casa, o time recebe o Barcelona, o Borussia Dortmund, o Napoli e o Slavia Praga. Como visitante, o Sabah joga contra o Arsenal, o Manchester United, o Villarreal e o Viking.