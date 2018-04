Do gramado aos barris: cerveja artesanal, a nova aposta dos boleiros

“Uma semana após o jogo de ida pela Copa Libertadores da América com uma atuação perfeita que rendeu ao goleiro palmeirense o batismo de “São Marcos”, Palmeiras e Conrinthians se enfrentavam pelo jogo de volta, novamente no estádio do Morumbi, pelas quartas de final…”. O 5º kit da edição histórica do Clube 12 de São Marcos relembra os acontecimentos marcantes deste dia que ficou marcado na história do futebol brasileiro. E a cerveja especial do mês que leva consigo o rótulo deste dia é uma Kristallweizen, uma típica cerveja de trigo alemã. Por ser filtrada, não apresenta o aspecto turvo característico de uma cerveja de trigo, mas é bem encorpada e saborosa. Seu aroma pode apresentar notas de banana, cravo e malte. Cerveja, Futebol e Resenha é aqui! @cerveja_12 . #ÉMaisQueCerveja

