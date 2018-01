Djokovic vence a 39°C: ‘Virou mais negócio que esporte’

Novak Djokovic sofreu na segunda rodada do Aberto da Austrália, sobretudo pelo calor extremo, que chegou a 39°C, em Melbourne. O tenista sérvio, atual 14º do mundo, superou o francês Gael Monfils (39º) por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3, 6/1 e 6/3, em 2 horas e 45 minutos.

Djokovic manteve a invencibilidade contra Monfils, com 15 vitórias e nenhuma derrota. O sérvio, teve um início ruim no jogo, mas se recuperou nos últimos sets. Já o francês sofreu com a alta temperatura e chegou a receber atendimento médico durante o segundo set.

Após a partida, os dois criticaram a organização do torneio por colocar a saúde dos atletas em risco. “Nosso esporte tornou-se uma indústria, como a maioria dos outros esportes globais. É mais negócio do que um esporte. Às vezes eu me incomodo com isso”, afirmou Djokovic.

“Como alguém que começou a jogar, e ainda joga este esporte por amor e pura paixão, sei que faz parte, e é claro que todos somos abençoados por ter uma grande compensação financeira, ótimas vidas. Sou grato por isso, mas ao mesmo tempo, o que é mais importante para nós é a nossa saúde e o que acontece após a carreira”, completou o ex-número 1 do mundo.

Molfils aconselhou jogadores a desistir das partida caso o calor fique insuportável. “Assumimos um risco. Eu fiquei muito tonto, tentei esfriar. Mas mesmo com a toalha de gelo, a água, meu corpo estava superquente. Eu estava morrendo na quadra por 40 minutos. Às vezes, colocamos nosso corpo em risco. Boa sorte aos outros caras. Sejam inteligentes. Se você tem que desistir, não é uma vergonha”.

Seis vezes campeão do Aberto da Austrália, Djokovic enfrentará na terceira rodada o espanhol Albert Ramos-Viñolas, 22º colocado no ranking, que fez 6/4, 6/2 e 7/6 (7/2) no americano Tim Smyczek.