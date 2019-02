Djokovic sofre, mas vence Baghdatis de virada na Suíça

Por AE

Basileia – Novak Djokovic sofreu nesta sexta-feira, mas avançou às semifinal do Torneio da Basileia, após obter uma virada sobre o cipriota Marcos Baghdatis. O sérvio, número 1 do mundo, venceu a partida por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3.

Na sequência, Djokovic terá pela frente o japonês Kei Nishikori, atual número 32 do ranking da ATP, que avançou no torneio ao superar o casaque Mikhail Kukushkin, por 2 a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/4.

Para alcançar mais uma semifinal neste ano, o sérvio teve dificuldade para neutralizar o bom ritmo de Baghdatis nesta sexta. O cipriota começou melhor o jogo e não deu chances ao número 1 no set inicial. Djokovic teve o saque quebrado por duas vezes e só conseguiu se impor no jogo a partir dos games finais do segundo set.

A parcial teve início equilibrado até o sexto game, quando o sérvio faturou sua primeira quebra na partida e abriu vantagem. Baghdatis caiu de rendimento e sofreu nova quebra. Djokovic, assim, devolveu o placar do set inicial.

Embalado, o líder do ranking manteve o crescimento em quadra e faturou nova quebra logo no início do terceiro e decisivo set. Abatido, Baghdatis não teve forças para reagir e foi eliminado do torneio suíço após 1h38min de partida.