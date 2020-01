Djokovic elimina Federer e buscará 8º título no Aberto da Austrália

No 50º duelo entre Novak Djokovic e Roger Federer, o sérvio levou a melhor nesta quinta-feira 30, por 3 sets a 0, com parciais de 7-6, 6-4 e 6-3, e se classificou para a final do Aberto da Austrália, na qual buscará o oitavo título no torneio.

Djokovic, o maior vencedor do Grand Slam australiano, com sete títulos conquistados, confirmou a melhor fase e fechou o jogo em duas horas e 18 minutos de partida.

A nova vitória aumentou a vantagem do sérvio no retrospecto do confronto. Em 50 duelos desde 2006, Djokovic venceu 27 vezes e perdeu 23. No próximo domingo, o adversário de Novak Djokovic na final será o ganhador do duelo entre o austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev, que se enfrentam nesta quinta-feira.

Caso seja campeão, o sérvio, atual número 2 no ranking mundial da ATP, ultrapassará o espanhol Rafael Nadal, que ocupa a ponta da tabela neste momento e foi eliminado do torneio por Thiem nas quartas de final.

Muguruza e Kenin na final feminina

A espanhola Garbiñe Muguruza (32ª do ranking mundial) e a americana Sofia Kenin (14ª) se classificaram nesta quinta para a final feminina do Aberto da Austrália.

Nas semifinais, Muguruza superou a romena Simona Halep (3ª no ranking WTA) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 7/5, enquanto Kenin derrotou a australiana Ashleigh Barty, número 1 do mundo, com parciais praticamente iguais (7/6 (8/6) e 7/5)

Aos 26 anos, Muguruza já venceu dois torneios de Grand Slam (Roland-Garros 2016 e Wimbledon 2017). Kenin, 21 anos, disputará sua primeira final de Grand Slam.