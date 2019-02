Djokovic e Troicki são eliminados na chave de duplas em Indian Wells

Novak Djokovic não começou bem o Masters 1000 de Indian Wells e foi eliminado na chave de duplas. Juntamente com Viktor Troicki, Djokovic perdeu para a dupla espanhola formada por Marcel Granollers e Feliciano López, com um duplo 7/5.

A dupla sérvia salvou 55% dos break-points que cedeu aos adversários, com um aproveitamento de 59% dos pontos no serviço e somente 39% quando esteve no retorno. Já Granollers e López, além de obterem 61% dos pontos no serviço, conseguiram também 41% de pontos em situações de retorno.

Na última temporada, Djokovic e Troicki também disputaram o Masters de Indian Wells em conjunto, mas apresentaram um melhor rendimento, chegando às quartas de final.

O atual número 1 do mundo ainda vai estrear na chave de simples contra Andrey Goluveb, do Cazaquistão. Será o segundo confronto entre os dois tenistas. O último foi disputado no Masters de Indian Wells no ano passado e terminou com vitória do sérvio, com parciais de 6/0 e 6/4.

Ao lado do compatriota Marc Lopez na chave de duplas de Indian Wells, o espanhol Rafael Nadal surpreendeu ao vencer o francês Michael Llodra e o sérvio Nenad Zimonjic, cabeças de chave número 3, com um duplo 6/4. Na próxima rodada, eles pegam os franceses Nicolas Mahut e Gilles Simon ou a dupla formada pelo belga Xavier Malisse com o ucraniano Alexandr Dolgopolov.