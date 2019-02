Djokovic e Murray atropelam e avançam às oitavas na Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, e o escocês Andy Murray (N.4) avançaram às oitavas de final do Aberto da Austrália, ao vencer com facilidade seus duelos deste sábado, ambos contra adversários franceses.

Djokovic só deixou dois games para Nicolas Mahut, massacrado por 6-0, 6-1 e 6-1, e Murray superou Michael Llodra, também em três sets, com parciais de 6-4, 6-2, 6-0.

O sérvio não comemorou muito sua vitória porque sabia que seu adversário sofria com uma lesão no joelho.

“Sinto muito por ele, dava para ver que não conseguia se deslocar bem na quadra. Muita gente pensou que ele fosse abandonar, mas conseguiu aguentar até o fim. Parabéns para ele”, elogiou Djokovic, que perdeu apenas dez games nas três partidas que disputou desde o início do torneio.

Nas oitavas, ele enfrenta um tenista da casa, o veterano australiano Lleyton Hewitt, ex-número um do mundo, que derrotou de virada o jovem canadense Milos Raonic em quatro sets, com parciais de 4-6, 6-3, 7-6 (7/5), 6-3.

Já Murray só teve que batalhar no primeiro set. Nas duas parciais seguintes, Llodra, especialista do saque-voleio, não viu a cor da bola e levou um 6-2 no segundo e um ‘pneu’ no segundo.

“Tivemos muitas trocas de bola divertidas, com pontos bonitos, principalmente no fim do segundo set e no início do terceiro”, lembrou o britânico.

Apesar da vitória arrasadora, Murray brincou ao afirmar que levaria bronca do seu treinador, o lendário Ivan Lendl, ex-número um do mundo, que conquistou oito títulos do Grand Slam, dois deles no Aberto da Austrália, em 1989 e 1990.

“Ele teria preferido pontos mais básicos, com um saque e uma direita para fechar, mas hoje foi meu estilo de jogo, espero que isso agradou ao público”, completou.

Na próxima fase, o britânico terá pela frente o cazaque Mikhail Kukushkin, que surpreendeu ao eliminar o francês Gaël Monfils (N.14), carrasco do brasileiro Thomaz Bellucci na rodada anterior.

Monfils alegou problemas na coluna para justificar sua derrota após uma batalha de cinco sets, com parciais de 6-2, 7-5, 5-7, 1-6, 6-4.

Se superar o cazaque, Murray poderá enfrentar nas quartas outro francês, Jo-Wilfried Tsonga (N.6), que atropelou o português Frederico Gil por triplo 6-2, em apenas um hora e 31 minutos.

“Joguei bem ofensivamente e não deixei ele desenvolver seu jogo. Foi uma boa partida e consegui poupar energia para o resto do torneio. Eu me sinto cada dia melhor”, comemorou Tsonga, vice-campeão do torneio em 2008, que eliminou o brasileiro Ricardo Mello na segunda rodada.

Já o espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 5, derrotou o argentino Juan Ignacio Chela (N.27) por 7-5, 6-2 e 6-1

No torneio feminino, a tcheca Petra Kvitova, número dois do mundo, foi beneficiada pelo abandono da russa Maria Kirilendo (N.27), que desistiu da partida enquanto perdia por 6-0 e 1-0.

A musa Maria Sharapova (N.4) não tomou conhecimento da alemã Angelique Kerber (N.30), que venceu por 6-1, 6-2.

Nas oitavas, a russa, campeã da edição de 2008, enfrenta a alemã Sabine Lisicki, que derrotou sua compatriota Svetlana Kuznetsova (N.18) de virada por 2-6, 6-4, 6-2.

Se superar a alemã, Sharapova poderá fazer um duelo explosivo com a americana Serena Williams (N.12), pentacampeã do torneio, que massacrou a húngara Greta Arn por duplo 6-1.

Nas oitavas, Williams terá pela frente a russa Ekaterina Makarova, que surpreendeu ao derrotar sua compatriota Vera Zvonareva (N.7) por 7-6 (9/7), 6-1.

— Resultados:

– Simples masculino – Terceira rodada:

Novak Djokovic (SRV/N.1) x Nicolas Mahut (FRA) 6-0, 6-1, 6-1

Lleyton Hewitt (AUS) x Milos Raonic (CAN/N.23) 4-6, 6-3, 7-6 (7/5), 6-3

Richard Gasquet (FRA/N.17) x Janko Tipsarevic (SRV/N.9) 6-3, 6-3, 6-1

David Ferrer (ESP/N.5) x Juan Ignacio Chela (ARG/N.27) 7-5, 6-2, 6-1

Andy Murray (GBR/N.4) x Michael Llodra (FRA) 6-4, 6-2, 6-0

Mikhail Kukushkin (KAZ) x Gael Monfils (FRA/N.14) 6-2, 7-5, 5-7, 1-6, 6-4

Kei Nishikori (JPN/N.24) x Julien Benneteau (FRA) 4-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 6-3

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.6) x Frederico Gil (POR) 6-2, 6-2, 6-2

– Simples feminino – Terceira rodada:

Ekaterina Makarova (RUS) x Vera Zvonareva (RUS/N.7) 7-6 (9/7), 6-1

Serena Williams (EUA/N.12) x Greta Arn (HUN) 6-1, 6-1

Sabine Lisicki (ALE/N.14) x Svetlana Kuznetsova (RUS/N.18) 2-6, 6-4, 6-2

Maria Sharapova (RUS/N.4) x Angelique Kerber (ALE/N.30) 6-1, 6-2

Sara Errani (ITA) x Sorana Cirstea (ROM) 6-7 (6/8), 6-0, 6-2

Jie Zheng (CHN) x Marion Bartoli (FRA/N.9) 6-3, 6-3

Ana Ivanovic (SRV/N.21) x Vania King (USA) 6-3, 6-4

Petra Kvitova (RTC/N.2) x Maria Kirilenko (RUS/N.27) 6-0, 1-0 e abandono