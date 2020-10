Djokovic bate Tstsipas e fará final de Roland Garros com Nadal

Atualizado em 9 out 2020, 18h35 - Publicado em 9 out 2020, 18h25

Por Da Redação - Atualizado em 9 out 2020, 18h35 - Publicado em 9 out 2020, 18h25

O número 1 do tênis Novak Djokovic sofreu, mas superou nesta sexta-feira, 9, o jovem grego Stefanos Tstisipas (6º do ranking da ATP) por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/2, 5/7, 4/6 e 6/1 e chegou à decisão de Roland Garros. Em busca de seu segundo título em Paris, o sérvio enfrentará o maior campeão do torneio, o espanhol Rafael Nadal, que ergueu o troféu do Grand Slam francês 12 vezes.

O jogo desta tarde durou quase quatro horas. Djokovic começou o jogo arrasador, mas foi surpreendido pela reação do jovem de 22 anos. Apesar da derrota, Tstsipas somou 540 pontos no ranking ao chegar entre os quatro melhores e subirá uma posição na próxima lista da ATP, em quinto, à frente de Daniil Medvedev.

Djokovic, por sua vez, segue imparável na atípica temporada de 2020, duramente afetada pela pandemia do coronavírus. Ele soma 37 vitórias na temporada 2020 e apenas uma derrota, por desclassificação – foi bizarramente expulso do US Open por acertar uma bolada na juíza de linha. Campeão do Australian Open, do ATP de Dubai, e dos Masters 1000 de Cincinnati e Roma, Djokovic agora buscará o bi de Roland Garros, quatro anos depois da primeira conquista.

Djokovic, de 33 anos, e Nadal, 34, protagonizam um dos duelos mais equilibrados na história do tênis: 55 jogos, com 29 vitórias do sérvio e 25 do espanhol. No saibro de Paris, no entanto, Nadal venceu seis de sete encontros, incluindo as finais de 2012 e 2014. A decisão de 2020 acontece no próximo domingo, 11.

Assine DAZN | 30 dias grátis para curtir os maiores craques do futebol mundial ao vivo e quando quiser!