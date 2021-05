Disney define data de lançamento do serviço de streaming Star+

A Disney anunciará nesta sexta-feira, 14, a data de lançamento do Star+, nova plataforma de streaming do grupo americano. A novidade, voltada para o público adulto, oferecerá conteúdo esportivo, além de séries, filmes, documentários e produções originais, estreará em toda a América Latina em 31 de agosto.

O Star+ disponibilizará o conteúdo da ESPN, braço esportivo da Disney, como eventos ao vivo de ligas importantes como Libertadores, La Liga, Premier League, NHL, MLB, além de eventos de boxe, MMA, tênis, golfe, ciclismo, entre outros. Trata-se de um serviço separado do Disney+, plataforma de streaming da empresa mais voltada ao público infantil. A empresa ainda não divulgou o valor do serviço.

“Star+ oferecerá uma experiência personalizada nunca vista e ampliará nossa conexão com as diversas audiências. A força do conteúdo, que incluirá toda a gama da ESPN, faz do Star+ uma proposta única, de relevância, identidade e peso próprio para se estabelecer como um serviço digital independente do Disney+”, afirma Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Com isso, a Disney se insere cada vez mais no mercado de streaming esportivo, acompanhando uma tendência já vista nos Estados Unidos, onde a NFL, principal liga de futebol americano, tem partidas transmitidas com exclusividade pela Amazon Prime.

Séries disponíveis

Os assinantes do Star + terão acesso a um catálogo que no Brasil incluirá as séries This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Mayans M.C, Pose, Outlander, Genius (da National Geographic), Snowfall, 9-1-1, S.W.A.T., The Resident, Grey´s Anatomy, 24 Horas”, Homeland, Modern Family, Lost, How I Met Your Mother, The X Files e Prison Break.

Além disso, o Star+ oferecerá produções originais como Big Sky, Love Victor, Dollface, A Teacher, Rebel, Helstrom, Y: The Last Man, Black Narcissus e Hip Hop Uncovered, além de desenhos animados, como todas as temporadas de Os Simpsons, Uma Família da Pesada, American Dad!, Futurama, e nova série original do Star: Solar Opposites.

Entre os filmes, destacam-se no cardápio Deadpool, Logan, Bohemian Rhapsody e O Diabo Veste Prada; e franquias como Alien, Duro de Matar, O Planeta dos Macacos e Busca Implacável.