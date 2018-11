Dirigente do Barcelona não descarta volta de Neymar ao clube

Enquanto defende a Seleção Brasileira em mais dois amistosos, Neymar é assunto na Espanha por outras razões. O camisa 10 do PSG voltou a ser manchete por conta de uma possível transferência, que segundo o jornal Marca tem Barcelona e Real Madrid como principais alvos de Neymar pai.

O antigo clube do brasileiro, onde ele chegou a conquistar uma Liga dos Campeões, antes negava qualquer interesse em Neymar, mas hoje já não descarta a volta do jogador. O diretor esportivo do Barcelona, Pep Segura, disse em entrevista para o jornal La Vanguardia que, mesmo com a mágoa da saída para o PSG, o clube catalão teria ele de volta. “Se acreditamos que, apesar do insulto que ele nos fez, deve ser ele, então será ele”, disse o dirigente.

O jornal Marca ainda reforça a possível transferência com a vontade de Neymar e seu pai, que inclusive, oferece o filho para os dois maiores clubes da Espanha em busca da maior oferta. Mas que ainda assim, a palavra final é do PSG, que tem histórico de recusar boas propostas, mas que em um valor semelhante ao que pagou quando tirou o astro do Barça, poderia abrir conversas.