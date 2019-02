Dirigente diz que nova diretoria decidirá retorno de Kleber ao Cruzeiro

Fora dos planos do Palmeiras, o atacante Kleber, que tem 50% dos direitos econômicos ligados ao Cruzeiro, pode retornar ao time mineiro para 2012. Nesta quarta-feira, o diretor de futebol, Dimas Fonseca, falou sobre o retorno do gladiador e afirmou que a decisão sobre a volta do jogador vai depender da nova diretoria da Raposa.

‘É uma nova diretoria que vai estar aqui no Cruzeiro no ano que vem. Assim, competiria a eles a definição de aproveitar ou não o Kleber aqui. E que teria de ser respondida por eles e não por mim. O presidente será outro e a definição tem que vir dele’, disse o dirigente, que revelou que já houve uma consulta do Palmeiras sobre a situação do atleta.

‘Tão logo houve o problema com o atleta, o Palmeiras consultou o Cruzeiro do interesse do clube paulista em fazer uma negociação, e deixando o Cruzeiro ciente pelo percentual que tem. Tem se falado muito sobre uma possível volta do Kleber para o Cruzeiro. O que tenho dito é que não é momento para se falar disso, porque é um jogador que, por questões de regulamento, não tem condição mais de jogar neste ano pelo Cruzeiro’, declarou o dirigente.

O Cruzeiro contratou Kleber junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, em 2009, envolvendo na negociação o atacante Guilherme, hoje no Atlético-MG. Em junho do ano passado, o clube negociou 50% dos direitos econômicos do Gladiador com o Palmeiras, por três milhões de euros. Kleber realizou 59 partidas com a camisa celeste e marcou 38 gols.