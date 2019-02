Diretoria não confirma, mas Martinuccio e Borges fecham com Cruzeiro

A diretoria do Cruzeiro ainda não confirmou a contratação de forma oficial, mas notícias de bastidores dão conta que o argentino Martinuccio, que pertence ao Fluminense, e o atacante Borges, que estava no Santos, já são jogadores da Raposa. Martinuccio, inclusive já está em Belo Horizonte desde a última terça-feira, faltando apenas a conclusão dos exames médicos para ser apresentado.

Já o avante Borges, não vivia um bom momento no Peixe, e chega ao Cruzeiro para dividir a responsabilidade de marcar os gols com Wellington Paulista. O jogador é aguardado na capital mineira nesta quarta-feira, ou no máximo até o final da semana para realizar os exames e assinar contrato com o time celeste.

Sobre Martinuccio, o técnico Celso Roth comentou que é um bom reforço, que joga pelo lado esquerdo do campo, setor que o treinador considera que existe uma carência dentro do elenco cruzeirense. Questionado sobre a chegada de mais um argentino para o time celeste, Roth afirmou que não se importa com a nacionalidade e sim com a qualidade que o atleta pode dar para o grupo.

‘Independentemente da nacionalidade, o que procuramos é qualidade. Não costumo comentar jogador que está para ser contratado. É jogador de qualidade, e isso é inegável. Se fizermos a contratação, é interessante, porque é um jogador do lado esquerdo, com o pé esquerdo’, declarou.