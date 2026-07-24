Novos lances da torcida do Corinthians para comprar o… Corinthians

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A pressão da Gaviões da Fiel levou o diretor do Corinthians, Osmar Stabile, a finalmente contatar a SAFiel, projeto de SAF popular. Após 50 dias de espera, o clube prometeu buscar aprovação para a assinatura de uma proposta não vinculante. Entenda a polêmica, as cobranças da torcida e os próximos passos.

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Após ser cobrado por torcida organizada, o diretor do Corinthians Osmar Stabile entrou em contato por telefone com a SAFiel, projeto popular para transformar o Timão em clube empresa. A proposta havia sido entregue aos gestores do clube há 50 dias, mas Stabile só respondeu na noite desta quarta-feira, 22, segundo nota da SAFiel.

Torcedores da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, foram ao Parque São Jorge cobrar o presidente do Corinthians nesta quarta-feira. As principais reivindicações eram mais transparência envolvendo a possível criação de uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF) e a situação dos quatro transfer bans que impossibilitam o clube de comprar novos jogadores. Após a manifestação, a página oficial da Gaviões da Fiel publicou uma nota explicando as exigências da torcida e citando temas como a SAFiel. Confira um trecho da declaração:

“O presidente do clube negou veementemente qualquer reunião ou solicitação de empresários e/ou associados para tratar do tema da SAF de dono.

O Gaviões voltou a exigir clareza absoluta sobre o tema da Safiel e sobre a possível assinatura de uma carta de intenções não vinculante. É de conhecimento de todos que esse documento não obriga o clube a vender o futebol nem define um acordo final. Ele serve apenas para abrir diálogo, permitir análises técnicas de mercado e viabilizar estudos de captação. Isso não justifica qualquer omissão.”

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Nesta quinta-feira, 23, a SAFiel publicou um texto em suas redes sociais expondo o diretor do Corinthians. Segundo a nota, fazia 50 dias que a proposta de SAF popular havia sido enviada, mas Stabile só entrou em contato nesta quarta-feira, após nota emitida pelo Gaviões da Fiel. A publicação da SAFiel ainda explica como foi a conversa com o gestor corinthiano. Confira o comunicado na íntegra:

“NOTA PÚBLICA SAFiel – Sociedade do Povo

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Passados 50 dias da entrega da proposta não vinculante do projeto SAFiel, na noite de ontem, após nota emitida pelo Gaviões da Fiel, o presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Osmar Stabile, entrou em contato por telefone com a SAFiel.

Durante a chamada, o presidente confirmou que buscará aprovação do CORI (Conselho de Orientação do Corinthians) para realizar a assinatura da proposta, e informou que a próxima reunião com o órgão está agendada para segunda-feira, dia 27.

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Confiantes de que Osmar Stabile cumprirá com sua palavra, a SAFiel aguardará até terça-feira por sua posição oficial sobre a assinatura da proposta não vinculante.

Na mesma ligação, Osmar Stabile voltou a negar que esteja mantendo quaisquer conversas para recebimento de propostas de venda do futebol do Corinthians a um grupo externo.

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Registramos este esclarecimento com ressalvas, uma vez que todas as evidências apontam em sentido contrário. Acompanhamos com atenção e preocupação qualquer movimentação que indique negociação para entrega do futebol do Corinthians a um investidor externo, sem transparência e sem participação da Fiel Torcida.

O Corinthians é do povo. E o povo está de olho.

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Assina, Fiel. O Corinthians precisa ouvir o povo.”.