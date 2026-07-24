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Esporte

Novos lances da torcida do Corinthians para comprar o… Corinthians

O projeto popular para transformar o Timão em clube empresa tinha sido entregue aos gestores do clube há 50 dias

Por Gabriel Bussolotti Silveira 24 jul 2026, 13h55 | Atualizado em 24 jul 2026, 16h48
Sao Paulo, SP, Brazil, February 23, 2017. Detail of Arena Corinthians in Itaquera, known as Itaquerao, is the new soccer stadium of the Sport Club Corinthians Paulista and was the stadium of the opening of the 2014 World Cup, in the east zone of Sao Paulo.
Neo Quimica Arena, estádio do Corinthians em Itaquera (Alfribeiro/Getty Images)
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Após ser cobrado por torcida organizada, o diretor do Corinthians Osmar Stabile entrou em contato por telefone com a SAFiel, projeto popular para transformar o Timão em clube empresa. A proposta havia sido entregue aos gestores do clube há 50 dias, mas Stabile só respondeu na noite desta quarta-feira, 22, segundo nota da SAFiel.

Torcedores da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, foram ao Parque São Jorge cobrar o presidente do Corinthians nesta quarta-feira. As principais reivindicações eram mais transparência envolvendo a possível criação de uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF) e a situação dos quatro transfer bans que impossibilitam o clube de comprar novos jogadores. Após a manifestação, a página oficial da Gaviões da Fiel publicou uma nota explicando as exigências da torcida e citando temas como a SAFiel. Confira um trecho da declaração:

“O presidente do clube negou veementemente qualquer reunião ou solicitação de empresários e/ou associados para tratar do tema da SAF de dono.

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O Gaviões voltou a exigir clareza absoluta sobre o tema da Safiel e sobre a possível assinatura de uma carta de intenções não vinculante. É de conhecimento de todos que esse documento não obriga o clube a vender o futebol nem define um acordo final. Ele serve apenas para abrir diálogo, permitir análises técnicas de mercado e viabilizar estudos de captação. Isso não justifica qualquer omissão.”

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Nesta quinta-feira, 23, a SAFiel publicou um texto em suas redes sociais expondo o diretor do Corinthians. Segundo a nota, fazia 50 dias que a proposta de SAF popular havia sido enviada, mas Stabile só entrou em contato nesta quarta-feira, após nota emitida pelo Gaviões da Fiel. A publicação da SAFiel ainda explica como foi a conversa com o gestor corinthiano. Confira o comunicado na íntegra:

“NOTA PÚBLICA SAFiel – Sociedade do Povo

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Passados 50 dias da entrega da proposta não vinculante do projeto SAFiel, na noite de ontem, após nota emitida pelo Gaviões da Fiel, o presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Osmar Stabile, entrou em contato por telefone com a SAFiel.

Durante a chamada, o presidente confirmou que buscará aprovação do CORI (Conselho de Orientação do Corinthians) para realizar a assinatura da proposta, e informou que a próxima reunião com o órgão está agendada para segunda-feira, dia 27.

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Confiantes de que Osmar Stabile cumprirá com sua palavra, a SAFiel aguardará até terça-feira por sua posição oficial sobre a assinatura da proposta não vinculante.

Na mesma ligação, Osmar Stabile voltou a negar que esteja mantendo quaisquer conversas para recebimento de propostas de venda do futebol do Corinthians a um grupo externo. 

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Registramos este esclarecimento com ressalvas, uma vez que todas as evidências apontam em sentido contrário. Acompanhamos com atenção e preocupação qualquer movimentação que indique negociação para entrega do futebol do Corinthians a um investidor externo, sem transparência e sem participação da Fiel Torcida.

O Corinthians é do povo. E o povo está de olho.

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Assina, Fiel. O Corinthians precisa ouvir o povo.”.

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