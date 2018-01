Diretor da F1 admite necessidade de mudar papel de grid girls

Com o conglomerado de mídia Liberty Media assumindo o controle da Fórmula 1, a categoria vem passando por diversas mudanças, desde estéticas, como o novo logotipo apresentado em 2017, e técnicas, envolvendo os carros de 2018. E o diretor de marketing da F1, Murray Barnett, admitiu que outra área precisa ser mudada: a função das grid girls. “Queremos tornar as grid girls uma parte mais relevante da competição do que só segurar uma placa e ficar próximas de um carro. Ainda não decidimos como isso vai ser, mas reconhecemos que precisamos nos tornar mais progressistas nesta área.”

Barnett reconheceu ainda que as mudanças da F1 não vão atingir apenas o trabalho das grid girls. “Não quero falar muito sobre a época do Bernie Ecclestone, mas a nossa visão agora é tentar abordar os patrocinadores com uma atitude ‘sim, por que não?’, em vez de ‘não, não entendo a pergunta’. Vai levar um longo tempo para as marcas mudarem a percepção do que é a F1 e nos levarem em consideração. Sei disso, mas precisamos ter paciência”, concluiu.