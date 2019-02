Direção do Barça mantém silêncio sobre suposta negociação por Neymar

Barcelona, 21 dez (EFE).- A direção do Barcelona não confirma, mas também não desmente ter entrado em contato com o Santos para negociar a contratação de Neymar.

Segundo as edições desta quarta-feira dos jornais catalães ‘Mundo Deportivo’ e ‘Sport’, o Barça teria pago 10 milhões de euros ao clube paulista como antecipação para trazer o jovem atacante, que tem contrato com o Peixe até 2014.

Os jornais revelam ainda que o Santos seria penalizado em 20 milhões de euros caso decida não vendê-lo ao Barcelona antes de 2014, e que o clube catalão pode apresentar Neymar logo após os Jogos Olímpicos de Londres, no ano que vem.

‘O que fazemos é comunicar os acordos quando estão consumados. Por isso e por respeitamos o fato do jogador ser membro de outra equipe, o Santos, não temos nada a dizer. Nunca explicamos nada do que fazemos, se é que estamos fazendo’, afirmou nesta quarta o porta-voz da direção do Barcelona, Toni Freixa, em entrevista coletiva. EFE