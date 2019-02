Diogo Silva perde para iraniano e vai disputar o bronze

O brasileiro Diogo Silva foi derrotado nesta quinta-feira pelo iraniano Mohammad Bagheri Motamed nas semifinais do torneio de taekwondo, categoria até 68kg, depois de empatar por 5 a 5 no tempo normal e em 0 a 0 no Golden Score. A derrota veio na decisão dos juízes.

No primeiro round, os dois lutadores não conseguiram encaixar nenhum golpe e o placar ficou 0 a 0. No round seguinte, Diogo acabou derrotado por 2 a 0. No último período, o brasileiro estava perdendo por 5×1, quando acertou um golpe de quatro pontos, faltando dois segundos para o fim do combate, empatando o combate em 5 a 5. No Golden Score o placar não saiu do zero, mas os juízes decidiram dar a vitória ao vice-campeão mundial.

Para a disputa da medalha de bronze, o brasileiro espera o vencendor do confronto entre o ucraniano Hryhorii Husarov e o americano Terrence Jennings.

